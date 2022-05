Potężny rzut w twarz, później awantura. "Pretensje w pełni zrozumiałe"

Pewne zwycięstwo polskiej ekipy i awans do ćwierćfinałów.

Była 12. minuta rozgrywanego we Francji spotkania, kiedy kielczanie ruszyli do błyskawicznej kontry. Kończył ją Moryto, który znalazł się w sytuacji sam na sam z Marinem Sego. Polski skrzydłowy mógł zrobić wszystko, ale zamiast rzucić do bramki potężnie trafił rywala w twarz.

Choć błyskawicznie przeprosił, koledzy poszkodowanego nie zamierzali sytuacji zostawić. I zrobiło się zamieszanie - gracze obu ekip wdali się w szamotaninę w okolicach linii środkowej. Szczęśliwie sprawę wyjaśnili sobie Moryto i Sego i wszystko rozeszło się po kościach. Złość chorwackiego golkipera nie mogła jednak nikogo dziwić.

- Pretensje są zasłużone i w pełni zrozumiałe. Oberwać w nos to przykra sprawa, ale taka dola bramkarza - zgodzili się komentujący mecz na antenie Eurosportu.

Duży krok w stronę Final Four

Gracze Łomży Vive Kielce wygrali w czwartek 31:28 i zrobili duży krok w stronę najlepszej czwórki Ligi Mistrzów. Trzybramkowej zaliczki będą bronić we własnej hali w środę 18 maja. Transmisja w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Montpellier HB – Łomża Vive Kielce 28:31 (12:16).



Montpellier HB: Marin Sego – Hugo Descat 5, Kyllian Villeminot 4, Karl Wallinius 4, Valentin Porte 3, Diego Simonet 3, Marko Panic 3, Lucas Pellas 2, Lucas Moscariello 1, Gilberto Duarte 1, Veron Nacinovic 1, Arthur Lenne 1, Alexis Berthier, Benjamin Bataille.



Łomża Vive Kielce: Andreas Wolff, Mateusz Kornecki – Alex Dujshebaev 7, Arciom Karalek 5, Arkadiusz Moryto 5, Władysław Kulesz 4, Dylan Nahi 3, Nicolas Tournat 3, Igor Karacic 2, Szymon Sićko 1, Daniel Dujshebaev 1, Branko Vujovic, Miguel Sanchez-Migallon, Haukur Thrastarson, Paweł Paczkowski, Tomasz Gębala.