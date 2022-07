Polscy piłkarze ręczni poznali rywali w mistrzostwach świata

Orlen Wisła wraca do elity. Będą dwie polskie drużyny w Lidze Mistrzów Świetna wiadomość... czytaj dalej » Gospodarzami MŚ 2023, które odbędą się w dniach 11-29 stycznia 2023 roku, będą: Katowice, Kraków, Płock i Gdańsk (w Polsce) oraz Goeteborg, Malmoe, Sztokholm, Kristianstad i Joenkoeping (w Szwecji).

Ostateczną listę 32 drużyn występujących w mistrzostwach poznamy jeszcze w lipcu, po zakończeniu mistrzostw Afryki.

Niełatwa pierwsza runda

- Losowanie to jest coś, na co nie mamy wpływu. Słowenia jest zespołem, który dostał "dziką kartę", a wiadomo, że słabsze drużyny ich nie dostają. Cóż, druga runda wydaje się być mniej najeżona kolcami niż pierwsza. Musimy się dobrze przygotować i wyjść z dobrym wynikiem z pierwszej grupy - mówił trener reprezentacji Polski Patryk Rombel, komentując skład grupy, w której rywalizować będą Biało-Czerwoni.

Polacy turniej rozpoczną od występów w Katowicach. Tamtejszy Spodek ugości aż 21 spotkań mistrzostw świata. Tam również 11 stycznia odbędą się ceremonia i mecz otwarcia, w którym Biało-Czerwoni zmierzą się z Francją.

W przypadku awansu nasza reprezentacja mecze rundy głównej rozegra w Krakowie. Zmierzy się tam z trzema najlepszymi drużynami grupy A, w której rywalizować będą Hiszpania, Czarnogóra, Chile i Iran. W Krakowie, podobnie jak w Katowicach, zostanie rozegranych 21 meczów.

"Trzeba wygrywać ze wszystkimi"

Jednym z mistrzów ceremonii losowania był Sławomir Szmal, wybitny reprezentant Polski i wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

- Startując z koszyka drugiego trzeba było liczyć, że będziemy mieli trudnego rywala. Jest to Francja, ale chcąc walczyć o sukcesy, trzeba wygrywać ze wszystkimi. Francja to oczywiście trudne wyzwanie, ale nasza drużyna musi się skupić na każdym przeciwniku. Sport nauczył mnie respektu i szacunku dla każdego przeciwnika. Nie jest ważne, z kim grasz, ważne jest, by do każdego rywala być dobrze przygotowanym - komentował Szmal.

Źródło: zprp.org.pl Sławomir Szmal

Dwa ćwierćfinały oraz półfinał zorganizuje ERGO ARENA w Gdańsku.

- Mistrzostwa świata to najważniejszy moment w dziejach polskiej piłki ręcznej. Ponad sto lat czekaliśmy na prawo organizacji mistrzostw świata i wreszcie będziemy je mieli. Przygotowujemy się do tego turnieju, podobnie robią Szwedzi i wierzę, że będziemy świadkami pięknej imprezy – podkreślił prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Henryk Szczepański.

Płock będzie z kolei areną zmagań o Puchar Prezydenta. Szesnaście spotkań rozegrają tam drużyny, które nie przebrną przez fazę wstępną turnieju.

Mistrzostwa świata piłkarzy ręcznych, 11-29 stycznia

Grupa A (Kraków)

1. Hiszpania

2. Czarnogóra

3. Chile

4. Iran

Grupa B (Katowice)

1. Francja

2. Polska

3. Arabia Saudyjska

4. Słowenia

Grupa C (Goeteborg)

1. Szwecja

2. Brazylia

3. Afryka 2

4. Urugwaj

Grupa D (Kristianstad)

1. Islandia

2. Portugalia

3. Węgry

4. Korea Południowa

Grupa E (Katowice)

1. Niemcy

2. Katar

3. Serbia

4. Afryka 5

Grupa F (Kraków)

1. Norwegia

2. Macedonia Północna

3. Argentyna

4. Holandia

Grupa G (Joenkoeping)

1. Afryka 1

2. Chorwacja

3. Afryka 3

4. Stany Zjednoczone

Grupa H (Malmoe)

1. Dania

2. Belgia

3. Bahrain

4. Afryka 4