Ostrożni Polacy. Ruszają mistrzostwa świata piłkarzy ręcznych

Mistrzostwa świata zostaną rozegrane w dniach 13-31 stycznia na czterech obiektach: dwóch w Kairze i jego okolicach oraz po jednym w pobliżu Aleksandrii oraz Gizy.



Reprezentacja Polski, która wystąpi w finałach mundialu dzięki przyznanej jej "dzikiej karcie" znalazła się przed losowaniem w ostatnim, czwartym koszyku.



Z trzeciego koszyka los przydzielił Polakom Tunezję, z którą zmierzą się w swoim pierwszym meczu na mistrzostwach, w piątek o godz. 20.30.

Podział na grupy MŚ piłkarzy ręcznych 2021:

Grupa A: Republika Zielonego Przylądka, Urugwaj, Niemcy, Węgry

Grupa B: Polska, Brazylia, Hiszpania, Tunezja

Grupa C: Angola, Japonia, Chorwacja, Katar

Grupa D: DR Kongo, Bahrajn, Dania, Argentyna

Grupa E: USA, Francja, Norwegia, Austria

Grupa F: Maroko, Islandia, Portugalia, Algieria

Grupa G: Chile, Czechy, Szwecja, Egipt

Grupa H: Rosja, Korea Płd., Słowenia, Białoruś



Kalendarz spotkań grupy B (pierwsze mecze o 18, drugie o 20.30):

15 stycznia

Hiszpania - Brazylia

Tunezja - Polska



17 stycznia

Tunezja - Brazylia

Polska - Hiszpania



19 stycznia

Hiszpania - Tunezja

Brazylia - Polska

- Naszym celem jest wyjść na parkiet i wygrać kolejne mecze. Na razie myślimy o pierwszym rywalu, choć mamy już zebrane informacje i zrobione analizy także o następnych reprezentacjach. Nie chcemy z góry mówić o wyjściu z grupy, uważam, że stawianie poprzeczki nie jest dobrym sposobem na mobilizację zawodników. Zbyt wysoko postawiona może zniechęcić piłkarzy, bo co będzie, jak nie uda się zrealizować planu. Zbyt nisko też nie jest dobrze. Mówimy po prostu, że wychodzimy na parkiet i gramy tak, żeby wygrywać – przyznał selekcjoner reprezentacji Polski Patryk Rombel.



Najmocniejszym przeciwnikiem Biało-Czerwonych będzie Hiszpania, która na koncie ma m.in. dwa tytuły mistrza świata (2005, 2013) oraz brąz w 2011. Z igrzysk olimpijskich drużyna ta przywiozła trzy brązowe medale (1996, 2000 i 2008). W dwóch ostatnich czempionatach Europy - w 2018 i 2020 roku - stanęła na najwyższym stopniu podium.



W składzie hiszpańskiego teamu znajdują się jedni z najlepszych szczypiornistów świata, w tym m.in. rozgrywający Łomży Vive Kielce - bracia Alex i Daniel Dujszebajewowie, synowie trenera kieleckiej drużyny Tałanta Dujszebajewa, a także skrzydłowy Angel Fernandez.

Spotkanie z mistrzem Starego Kontynentu zaplanowano na niedzielę na godz. 20.30.

"Grają inaczej"

Kolejni rywale, Brazylijczycy, na poprzednich mistrzostwach świata w Danii i Niemczech zajęli dziewiąte miejsce, niespodziewanie pokonując m.in. utytułowanych Chorwatów. W fazie grupowej igrzysk w Rio de Janeiro wygrali z Polakami i dotarli do ćwierćfinału.



- Na parkiet wybiegną zawodnicy, z którymi nigdy się nie spotykaliśmy. Grają inaczej w piłkę ręczną niż w Polsce, Niemczech czy w Lidze Mistrzów. Musimy być gotowi, że mogą nas zaskakiwać swoimi niekonwencjonalnymi zagraniami. Zresztą Hiszpania też gra niekonwencjonalnie. Musimy być skupieni. Czekają nas na pewno ciężkie mecze, ale jeśli chcemy się liczyć na arenie międzynarodowej, to z takimi zespołami jak Tunezja czy Brazylia musimy wygrywać, a z takimi jak Hiszpania – walczyć. To są czołowe zespoły na swoich kontynentach i musimy stanąć do walki z nimi, jeśli chcemy coś osiągnąć – ocenił rozgrywający reprezentacji i Łomży Vive Kielce Tomasz Gębala.



Polacy rozegrają wszystkie mecze w New Capital Sports Hall w nowo budowanym mieście, ponad 40 km od Kairu.

W MŚ po raz pierwszy wystartują 32 zespoły. Z każdej z ośmiu grup do drugiej rundy awansują po trzy drużyny.



W ten sposób powstaną cztery grupy po sześć ekip, z których po dwie najlepsze zagrają w ćwierćfinale. Grupa B połączy się z A, w której rywalizują: Republika Zielonego Przylądka, Urugwaj, Niemcy i Węgry.



Finał odbędzie się 31 stycznia w Kairze w hali mogącej pomieścić prawie 17 tysięcy widzów, co jednak nie ma specjalnego znaczenia, gdyż w niedzielę zadecydowano, że mecze odbywać się będą bez publiczności.



Drużyny, które odpadną już w pierwszej rundzie, będą rywalizować o Puchar Prezydenta, którego stawką są miejsca 25-32. Przed czterema laty zdobywcą tego trofeum pocieszenia byli Polacy, ale wtedy dało im to 17. pozycję.

Polacy dwa lata temu nie grali

Przed dwoma laty Polacy nie zakwalifikowali się do mistrzostw świata, których współorganizatorami były Dania i Niemcy. Duńczycy przed własną publicznością w Herning pokonali w finale Norwegię 31:22 (18:11) i po raz pierwszy w historii wywalczyli złoty medal czempionatu globu. W meczu o brąz ówcześni obrońcy tytułu Francuzi wygrali z Niemcami 26:25.



Trójkolorowi najczęściej stawali na najwyższym stopniu podium mundialu – sześć razy.



Polska w 2017 zajęła 17. miejsce. Wcześniej Biało-Czerwoni wywalczyli srebro w 2007 roku oraz trzy brązowe medale (1982, 2009 i 2015). W prekwalifikacjach do MŚ 2019 musieli uznać wyższość Portugalii.



Skład reprezentacji Polski na MŚ:

Bramkarze: Adam Morawski (Orlen Wisła Płock), Mateusz Kornecki (Łomża Vive Kielce), Piotr Wyszomirski (Grundfos Tatabanya, Węgry);

Rozgrywający: Tomasz Gębala, Szymon Sićko, Michał Olejniczak (wszyscy Vive), Kacper Adamski, Maciej Pilitowski (obaj Energa Kalisz), Arkadiusz Ossowski (MMTS Kwidzyn), Rafał Przybylski (Azoty Puławy), Maciej Majdziński (Bergischer HC, Niemcy), Piotr Chrapkowski (SC Magdeburg, Niemcy);

Skrzydłowi: Jan Czuwara (Górnik Zabrze), Przemysław Krajewski, Michał Daszek (obaj Wisła), Arkadiusz Moryto (Vive);

Obrotowi: Dawid Dawydzik (Azoty), Patryk Walczak (Vardar Skopje, Macedonia Płn.), Maciej Gębala (DHfK Lipsk, Niemcy), Kamil Syprzak (Paris Saint-Germain, Francja).