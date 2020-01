Pokonali Polaków, świętowali z alkoholem. "Źle oceniliśmy sytuację"

We wtorkowy wieczór w Goeteborgu Szwedzi, na koniec zmagań w grupie F, wygrali z Biało-Czerwonymi 28:26. Zespół Trzech Koron zapewnił sobie w ten sposób awans do kolejnej rundy turnieju. Polacy mogli pakować się do domu.

"Źle oceniliśmy sytuację"

Polacy postawili się Szwedom. Cudu w Goeteborgu jednak nie było Przed meczem ze... czytaj dalej » Następnego dnia, jak ujawnił dziennik "Expressen", kapitan Jim Gottfridsson, Kim Ekdahl Du Rietz, Lukas Nilsson oraz Andreas Nilsson postanowili poświętować sukces w jednej z restauracji w Malmoe. Tam zjedli obiad, a później zamówili alkohol. Wersję gazety potwierdziła szwedzka federacja, informując lakonicznie o "jednej lub dwóch jednostkach alkoholu". Nie wiadomo zatem, co dokładnie pili reprezentanci.



Wiadomo, że komunikat na stronie związku pojawił się, żeby "zapobiec spekulacjom wokół incydentu".



"Źle oceniliśmy sytuację. Ponosimy pełną odpowiedzialność za to, co zrobiliśmy. Przepraszamy kolegów z drużyny oraz naszych kibiców" - napisał Gottfridsson w oświadczeniu federacji.

"Czuję się rozczarowany tym, co się wydarzyło. Jednak zawodnicy przeprosili drużynę i zapewnili, że to się nigdy nie powtórzy" - dodał Andresson.



Afera wywołała spore emocje w Szwecji, która wspólnie z Norwegią i Austrią współorganizuje turniej o mistrzostwo Starego Kontynentu.

Źródło: PAP/EPA Jim Gottfridsson

Podzielone głosy