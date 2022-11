"Przez trzy lata drużyna mocno się rozwinęła". Selekcjoner o szansach w mistrzostwach Europy

Zobacz, co powiedział Arne Senstad o rywalkach Polek w fazie grupowej mistrzostw Europy w piłce ręcznej kobiet. Całe mistrzostwa na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Arne Senstad o celach reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy 2022 w piłce ręcznej kobiet. Całe mistrzostwa na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział selekcjoner reprezentacji Polski Arne Senstad o przygotowaniach Biało-Czerwonych do mistrzostw Europy 2022 w piłce ręcznej kobiet. Całe mistrzostwa na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Senstad o przygotowaniach Polek do mistrzostw Europy w piłce...

Senstad o przygotowaniach Polek do mistrzostw Europy w piłce...

Mistrzostwa Europy piłkarek ręcznych oglądaj na antenach Eurosportu i w Eurosporcie Extra w Playerze

Mistrzynie dały Polkom lekcję w przedostatnim sparingu przed mistrzostwami Nie udał się... czytaj dalej » Impreza rozpocznie się w piątek i potrwa do 20 listopada. Mecze odbywać się będą w Słowenii, Czarnogórze i Macedonii. Mistrzostwa miały zostać rozegrane tradycyjnie w grudniu, ale ze względu na piłkarski mundial turniej przyspieszono.

Trener widzi postęp

W ostatnich dniach kadra przygotowywała się w Warszawie. Senstad prowadzi zespół od 2019 roku. Jak zapewnił, jego zawodniczki są do turnieju dobrze przygotowane.

- Przez trzy lata drużyna mocno się rozwinęła, jesteśmy coraz bliżej czołówki - zauważa selekcjoner w rozmowie z Eurosportem.

- Musimy być jednak gotowi na coś trudniejszego niż to, do czego dziewczyny przyzwyczaiły się w Superlidze. W tym sezonie rozgrywki były mocniejsze, pojawiło się więcej lepszych zespołów, ale gra na poziomie międzynarodowym to coś innego.

Oglądasz Wideo: Eurosport Senstad o przygotowaniach Polek do mistrzostw Europy w piłce ręcznej Oglądasz Wideo: Eurosport Senstad o rywalkach Polek w fazie grupowej Euro 2022

Zadanie nie będzie łatwe. Rywalkami Polek w grupie D będą ekipy Niemiec, Hiszpanii i Czarnogóry. Biało-Czerwone zagrają swoje mecze w Podgoricy.

- Widziałem Niemki przeciwko Francji. Grają bardzo dobrze. Mają zespół w Lidze Mistrzów, ich zawodniczki występują w najlepszych klubach. To mocna i silna fizycznie drużyna. Hiszpania zawsze może czymś zaskoczyć, potrafi szybko rozgrywać akcje. Czarnogóra wystąpi u siebie, w Podgoricy. Czeka więc nas trudne spotkanie - przewiduje Norweg.

- Chcemy coś osiągnąć, w każdym spotkaniu pokazać, że się rozwijamy. Liczymy, że uda się nam wyjść z grupy. To nasz cel - dodaje.

Oglądasz Wideo: Eurosport Senstad: chcemy wyjść z grupy

ME PIŁKAREK RĘCZNYCH 2022 - TERMINARZ

Pierwszy mecz Polek w sobotę, z Niemkami. Do kolejnej fazy mistrzostw wyjdą po trzy najlepsze drużyny z czterech grup. Wówczas powstaną dwie grupy sześciozespołowe. Drużyny z pierwszego i drugiego miejsca zagrają w półfinałach.

ME piłkarek ręcznych: skład reprezentacji Polski (na ostatnie zgrupowanie):

Bramkarki: Monika Maliczkiewicz, Barbara Zima (obie Zagłębie Lubin), Adrianna Płaczek (Nantes);

lewoskrzydłowe: Daria Michalak (Zagłębie Lubin), Dagmara Nocuń (TuS Metzingen), Mariola Wiertelak (KPR Gminy Kobierzyce);

lewe rozgrywające: Emilia Galińska (Zagłębie Lubin), Aleksandra Rosiak (Krim Mercator Lublana);

środkowe rozgrywające: Kinga Achruk (FunFloor Lublin), Karolina Kochaniak-Sala (Zagłębie Lubin), Aleksandra Tomczyk (KPR Gminy Kobierzyce);

prawe rozgrywające: Monika Kobylińska (Brest Bretagne), Natalia Nosek (ESBF Besancon);

prawoskrzydłowe: Magda Balsam (TuS Metzingen), Aneta Łabuda (Zagłębie Lubin);

obrotowe: Joanna Andruszak (FunFloor Lublin), Sylwia Matuszczyk (Eurobud Jarosław), Aleksandra Olek (KPR Gminy Kobierzyce).