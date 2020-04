Odwołane eliminacje i awans. Polki zagrają w mistrzostwach Europy

Video: Newspix

El. MŚ: Polska - Serbia 30:27

06.06 | Polska wygrała w Lubinie z Serbią 30:27 (12:14) w rewanżowym meczu barażowym o udział w mistrzostwach świata piłkarek ręcznych. W pierwszym spotkaniu rywalki zwyciężyły jednak bardzo wysoko 33:19 i to one pojadą na turniej do Japonii.

