Trener reprezentacji o losowaniu. "Mamy jedną z trzech najtrudniejszych grup"

09.04 | - Staramy się przygotować zawodników do tego, żeby mogli z takimi zespołami nawiązywać walkę i starać się wygrywać - powiedział selekcjoner polskich piłkarzy ręcznych Patryk Rombel przed środowym meczem eliminacji mistrzostw Europy z Niemcami. Dla niego będzie to debiut w roli selekcjonera Biało-Czerwonych.

Losowanie odbyło się w sobotę. Tytułu będą bronić Duńczycy.

- Jeśli jesteśmy zdrowi, potrafimy wygrywać z drużynami z topu. Zdrowie będzie więc najważniejsze - analizował na gorąco Rombel.

Źródło: Getty Images Patryk Rombel jest trenerem polskich szczypiornistów

Rombel o grupie mistrzostw świata

- Zespoły z "dziką kartą" (Słowenia - red.) każdy chce omijać - przyznał selekcjoner Polaków. - Wiadomo, że one nie są zapraszane przez przypadek. W losowaniu trzeba się pogodzić, że na wynik nie ma się wpływu. Walczyć, by wygrać przynajmniej dwa spotkania i awansować, bo droga w drugiej rundzie wydaje się być troszkę mniej najeżona kolcami. Mamy jedną z trzech najtrudniejszych grup na imprezie - ocenił Rombel.



Mistrzostwa świata zostaną rozegrane od 11 do 29 stycznia 2023. Do tego czasu wszystko w polskiej drużynie ma być dopięte na ostatni guzik.



- Na jakieś rewolucje, innowacje, czasu jest mało. Mamy tylko dwa krótkie, siedmiodniowe zgrupowania. Teraz będziemy gromadzili dane o rywalach, dobierali sparingpartnerów. Losowanie było kluczowe, bo możemy zaplanować z kim grać. Pracę zaczynamy w sobotę wieczorem. Będziemy tworzyć bazę danych na temat rywali, ustalać logistykę przygotowań - zaznaczył szkoleniowiec.



W meczu otwarcia Polacy zagrają w katowickim Spodku z jedną z najlepszych ekip świata - Francją.



- Zrobimy wszystko, by poszukać niespodzianki, jaką niewątpliwie byłoby zdobycie punktów. Poprosimy kibiców o dodatkowe wsparcie - zakończył Rombel.