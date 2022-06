Najpierw wstyd, później cud. Tak Kielce rządziły w Lidze Mistrzów

Każdy mecz Final Four Ligi Mistrzów oglądaj na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Kolonia, 29 maja 2016 roku, ogromne emocje.

Największy thriller w historii tych rozgrywek i największy sukces polskiego zespołu w piłce ręcznej.

Jeszcze kwadrans przed końce zespół z Węgier prowadził dziewięcioma bramkami! Mieli u siebie niesamowitego bombardiera Arona Palmarssona, na którego nie potrafili znaleźć recepty. W kieleckim zespole grali między innymi: Sławomir Szmal, Michał Jurecki czy Karol Bielecki.

- Patrzyłem na ten wyniki i zastanawiałem się: jak my to zrobimy? Mamy jeszcze nadzieję, ale to jest niemal niemożliwe – wspomina tamten dzień Paczkowski. On w sobotę stanie przed szansą na drugi taki tytuł dla Vive.

Dopowiada: - W takich momentach myśli się: wstyd, trzeba zmniejszyć rozmiary porażki.

I robili to. Krok po kroku byli bliżej rywali.

Twarz zasłonięta ręcznikiem

W regulaminowym czasie gry bramkę na remis 29:29 zdobył Krzysztof Lijewski. Dogrywka, a w niej walka do upadłego. Znów remis. O wszystkim musiały zadecydować karne!

Gdy jako ostatni rzucał Julen Aginagalde, trener Talant Dujszebajew zakrył twarz ręcznikiem. Nie chciał tego oglądać. Trafił! Hiszpan trafił, Vive w euforii!

- Cud sportu – powtarza dziś Dujszebajew.

- Trudno będzie powtórzyć taki mecz na takim poziomie, o taką stawkę – dodaje.

Niech powtórzy się zwycięzca tamtego meczu. Okoliczności nie muszą być tak dramatyczne.

Program Final Four Ligi Mistrzów – Kolonia (Niemcy):



18 czerwca, sobota



Łomża Vive Kielce – Telekom Veszprem (godz. 15.15)

Barca – THW Kiel (godz. 18.00)



19 czerwca, niedziela



mecz o 3. miejsce (15.15)

finał (18.00)