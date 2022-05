Wielka radość po awansie Łomży Vive do Final Four. "Nasza przyszłość wygląda bardzo dobrze"

Łomża Vive Kielce w Final Four Ligi Mistrzów

W ostatnich sekundach Elverum miało szansę na wygraną 33:32 w starciu z Mieszkowem Brześć. Rzut gospodarzy zatrzymał jednak Iwan Mackiewicz. Bramkarz Mieszkowa od razu rzucił w stronę bramki rywala. Piłka wturlała się do siatki na sekundę przed końcem. Zobacz tę sytuację. Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Pierwsze minuty meczu PSG – Łomża Vive Kielce należały do gospodarzy. Francuski zespół szybko rzucił trzy bramki. Zobacz te sytuacje. Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Pod koniec pierwszej połowy meczu PSG – Łomża Vive Kielce coraz lepiej spisywał się bramkarz gości Andreas Wolff. Niemiec świetnie bronił, a zawodnicy z pola popisywali się równie pięknymi bramkami. Dzięki temu Łomża Vive Kielce znacznie zmniejszyła stratę do PSG.

Z tym trafieniem jasne stało się, że ekipie Vive Kielce we Flensburgu już nic złego się nie stanie.

Pewne zwycięstwo polskiej ekipy i awans do ćwierćfinałów.

W ostatniej akcji meczu FC Porto – Montpellier gospodarze zostali ukarani rzutem karnym. Montpellier mogło wygrać to spotkanie 30:29, ale nie pozwolił na to bramkarz FC Porto, który w świetnym stylu obronił rzut karny. Zobacz tę sytuację.

Montpellier pokonało Porto 35:27 w rewanżowym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów, dzięki czemu awansowało do kolejnej fazy. Zobacz skrót tego spotkania. Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

PSG pokonało Elverum 37:30 w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych i tym samym awansowało do kolejnej fazy. Zobacz końcówkę tego spotkania. Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Telekom Veszprem przegrał w rewanżowym meczu ćwierćfinału z Aalborgiem 35:37, ale awansował do Final Four dzięki przewadze z pierwszego spotkania. Zobacz końcówkę mecz rewanżowego. Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz dobrą interwencję Marina Sego, która doprowadziła do szybkiej kontry Montpellier i zdobycia gola na 4:4 w rewanżowym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych.

Zobacz, co powiedział Arkadiusz Moryto po meczu Łomża Vive Kielce – Montpellier w ćwierćfinale Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział prezes Łomży Vive Kiele Bertus Servaas po awansie polskiego zespołu do Final Four Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych.

Zobacz, co powiedział Alex Dujshebaev po meczu Łomża Vive Kielce – Montpellier w ćwierćfinale Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych.

Łomża Vive Kielce pokonała Montpellier 30:22 i tym samym przypieczętowała awans do Final Four Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Zobacz końcówkę tego spotkania. Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Vive z awansem do Final4 Ligi Mistrzów. Koncertowy mecz w Kielcach Piłkarze ręczni... czytaj dalej » W rewanżu gracze Łomży Vive bronili trzybramkowej zaliczki z pierwszego spotkania (31:28). Co prawda początek rewanżowego meczu był wyrównany, ale później, z każdą minutą, gospodarze spisywali się lepiej.

Arkadiusz Moryto: w pierwszej połowie ustawiliśmy sobie mecz

- Było niesamowicie, kibice zrobili coś niesamowitego. Możemy cieszyć się razem z nimi z tego, co się wydarzyło. Nie dopuszczaliśmy do siebie innego scenariusza, jak zwycięstwo. Już w pierwszej połowie ustawiliśmy sobie mecz, a w drugiej poziom koncentracji nie spadł. Może tylko delikatnie, w niektórych momentach - powiedział Eurosportowi po ostatniej syrenie Arkadiusz Moryto.

- Dobrze funkcjonowała ofensywa i defensywa. 30 rzuconych bramek to dużo, 22 stracone to mało. W kilku stuprocentowych sytuacjach nie ponieśliśmy bramkowych strat, to nam pomogło - dodał prawoskrzydłowy Łomży Vive.

Moryto po meczu Łomża Vive Kielce – Montpellier

Alex Dujshebaev: zwycięstwo nie przyszło łatwo

Wysokie zwycięstwo nie odzwierciedla rzeczywistego potencjału rywali z Francji. O tym, że awans wcale nie był formalnością, przekonywał reprezentant Hiszpanii Dujshebaev.

- Było ciężko, przed meczem towarzyszyły na emocje. Wiedzieliśmy, że tak będzie. Kibice byli jednak niesamowici i wszystko nam się udawało. Wyglądało, że zwycięstwo przyszło łatwo, ale tak nie było. Najbardziej pomogła nam gra w defensywie i wybronienie kilku akcji na początku. Graliśmy bardzo pewnie, również w ataku. Awans do Final Four to tylko kolejny krok. Zostało nam jeszcze kilka meczów. Nie zajmuję się tym, z kim przyjdzie nam grać - przyznał Alex.

Alex Dujshebaev po meczu Łomża Vive Kielce – Montpellier

Bertus Servaas: nasza przyszłość wygląda bardzo dobrze

Emocji nie brakowało również na trybunach. Ćwierćfinał z Montpellier kosztował sporo nerwów prezesa Łomży Vive Bertusa Servaasa.

- Moje tętno cały czas jest wysokie. Skłamałbym mówiąc, że tak nie jest. Ten zespół zbudował trener, to zasługa jego i zawodników. Chłopcy są pewni siebie, wszyscy walczą razem, atmosfera jest wspaniała. Jesteśmy młodą drużyną, a z zawodnikami łączą nas długie kontrakty. Przyszłość nasza wygląda bardzo dobrze. W półfinale Final Four życzyłbym sobie THW Kiel - stwierdził Servaas.

Prezes Łomży Vive Kielce po awansie do Final Four Ligi Mistrzów

Wyniki i terminarz ćwierćfinałów Ligi Mistrzów:

środa, 18 maja

Aalborg Handbold - Telekom Veszprem 37:35 (29:36 w 1. meczu)

Łomża Vive Kielce - Montpellier HB 30:22 (31:28 w 1. meczu)

czwartek, 19 maja

Barcelona - SG Flensburg-Handewitt godz. 18.45 (33:29 w 1. meczu)

THW Kiel - Paris Saint-Germain godz. 20.45 (30:30 w 1. meczu)

Faza Final Four odbędzie się w dniach 18-19 czerwca w niemieckiej Kolonii.