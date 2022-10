Brazylijczycy postawili się, ale to piłkarze ręczni z Kielc mają półfinał klubowych mistrzostw świata

Dla kieleckiej drużyny był to drugi mecz w odstępie 24 godzin. W środę finalista poprzedniego sezonu Ligi Mistrzów najmniejszym nakładem sił pokonał Al-Kuwait 47:26. Dzień później na zespół Talanta Dujszebajewa czekała już najlepsza drużyna Ameryki Środkowej i Południowej, która we wtorek Kuwejtczyków ograła 32:28. Oznaczało to, że stawką czwartkowego starcia był półfinał turnieju IHF Super Globe.

Nieskuteczni

Początek meczu był zaskakujący. Mistrzowie Polski zaczęli niemrawo, ospale, co brazylijska drużyna wykorzystała, wychodząc na prowadzenie 3:1. Na szczęście kielczanie w porę się otrząsnęli. Zdobyli trzy bramki z rzędu i odzyskiwali kontrolę nad meczem - po kwadransie mieli dwubramową przewagę (9:7). Nieźle w ich szeregach spisywali się rozgrywający Alex Dujshebaev i Szymon Sićko. Obaj w pierwszej połowie rzucili po pięć bramek.

Gracze Taubate jednak nie odpuszczali, twardą grą w obronie skutecznie uprzykrzali życie drużynie z Kielc, która, co warto podkreślić, raziła nieskutecznością w ataku, sporo traciła piłek. Gdyby nie w bramce Łomży Industrii Andreas Wolff, prowadzenia do przerwy mogło nie być. A tak na tablicy pojawił się wynik 18:16.

Kontuzja Paczkowskiego

Druga połowa zaczęła się dla nich fatalnie. Nie chodzi jednak o grę, a o uraz Pawła Paczkowskiego. Rozgrywający, który w Kielcach gra głównie na pozycji skrzydłowego, opuszczał parkiet z dużym grymasem bólu. W przeszłości 29-latek miał wiele poważnych kontuzji kolana. Tym razem znów ucierpiała ta część nogi. Jego mina wskazywała na to, że czeka go kolejna długa przerwa.

Mistrzowie Polski szybko wyszli na pięciobramkowe prowadzenie (22:17) i wydawało się, że do końca będą mieli już pod kontrolą wydarzenia na parkiecie. Tymczasem Gustavo De Andrade, Pedro Augusto Telles Mota i spółka ciągle nie chcieli dać za wygraną. Zniwelowali straty do dwóch goli (24:22).

Od tej pory kielczanie podkręcili jednak tempo, Wolff imponował kolejnymi obronionymi rzutami karnymi i w 50. minucie po trafieniu Michała Olejniczaka Łomża Industria miała już osiem bramek na plusie (32:24). Ostatecznie zakończyli mecz różnicą dziewięciu trafień - 39:30. Najskuteczniejsi w zwycięskiej ekipie byli Dujszebajew, Nahi i Arkadiusz Moryto. Cały tercet rzucił po sześć goli. Tytuł MVP meczu przypadł jednak Wolffowi, który miał 42 procent skutecznych obron.

Super Globe - grupa C # drużyna mecze Bilans bramkowy Punkty 1. Łomża Industria Kielce

2 86:56 4 2. Handebol Taubate

2 62:67 2 3. Al-Kuwait

2 54:79 0

Znowu z Barceloną?

Kielczanie mogą już szykować się na półfinał. Wszystko wskazuje na to, że ich rywalem będzie Barcelona, jako zwycięzca grupy D. Duma Katalonii w czwartek gra jeszcze z Esperance Tunis. Jeśli nie przegra, dojdzie do powtórki finału z poprzedniej edycji Ligi Mistrzów.

Półfinały zaplanowano na 22 października, mecze o poszczególne miejsca odbędą się następnego dnia.

Dla Łomży Industrii to drugi występ w IHF Super Globe. Kielczanie uczestniczyli w klubowych mistrzostwach świata w 2016 roku jako zwycięzcy Ligi Mistrzów. Polski zespół wywalczył wówczas trzecie miejsce.

Łomża Industria Kielce - HC Taubate 39:30 (18:16)

Łomża Industria Kielce: Andreas Wolff, Mateusz Kornecki – Alex Dujshebaev 6, Dylan Nahi 6, Szymon Sićko 5, Arkadiusz Moryto 5, Nicolas Tournat 3, Michał Olejniczak 3, Daniel Dujshebaev 3, Nedim Remili 2, Paweł Paczkowski 2, Arciom Karalek 2, Haukur Thrastarson 1, Igor Karacic 1, Miguel Sanchez-Migallon, Szymon Wiaderny.

Najwięcej bramek dla Handebol Taubate – Pedro Mota i Gustavo da Silva po 4.

Karne minuty: Łomża Industria – 8, HC Taubate – 2. Sędziowali: Belkhiri Youcef i Hamidi Sid Ali (Algieria)