Genialna asysta w Lidze Mistrzów. "Handballowe IQ"

Mowa o trafieniu z 27. minuty meczu w Varażdinie. Orlen Wisła prowadziła wówczas 13:11. W kapitalny sposób uwagę dwóch, a nawet trzech obrońców płockiego zespołu skupił na sobie Karpo Sirotić, drugi z nominalnych środkowych rozgrywających w PPD Zagrzeb.

No look pass tyłem i lob nad bramkarzem

Sirotić zagrał na pamięć do wbiegającego na koło skrzydłowego Vlado Matanovicia, ale jak! Nie dość, że Chorwat popisał się podaniem w stylu no look pass, to na dodatek zrobił to, będąc tyłem do swojego kolegi. Piłkę oddał mu przez prawe ramię. Wyglądało to wybornie. Zakończenie akcji też niczego sobie. Matanović, przez nikogo niekryty, postanowił rzucić technicznie nad bramkarzem Orlen Wisły Kristianem Pilipoviciem. Ręce same składały się do oklasków.

"Handballowe IQ. Karpo Sirotić zawsze znajdzie sposób, by pomóc swoim kolegom z drużyny" - napisano na oficjalnym koncie na Twitterze Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej (EHF).

Akcja zachwyciła publiczność w Arenie Varażdin. Można spodziewać się jej w piątkowym zestawieniu pięciu najefektowniejszych w 5. kolejce.

Ostatecznie mecz zakończył się remisem 26:26.Bardziej zadowoleni mogą być z niego gospodarze. W pewnym momencie drugiej połowy płocczanie prowadzili już bowiem 21:18.

W następnej kolejce, 3 listopada, Orlen Wisła podejmie w Płocku węgierski Telekom Veszprem, 3. drużynę poprzedniego sezonu Ligi Mistrzów.

LM piłkarzy ręcznych - grupa A # Drużyna Liczba meczów Bilans bramek Punkty 1. PSG 5 176:151 8 2. Veszprem 4 135:122 8 3. Magdeburg 4 120:109 6 4. Orlen Wisła 5 144:146 5 5. GOG 4 126:127 3 6. Dinamo Bukareszt 5 157:164 3 7. PPD Zagrzeb 5 138:155 3 8. FC Porto 4 101:123 0

HC PPD Zagrzeb - Orlen Wisła Płock 26:26 (14:15)



Zagrzeb: Dino Slavic, Aljaz Panjtar - Milos Kos 1, Davor Cavar 3, Adin Faljic, Luka Klarica, Jakov Gojun, Edin Klis, Zeljko Musa 2, Karpo Sirotic 4, Vlado Matanovic 4, Timur Dibirow 6, Stefan Dodic 1, Aleks Kavcic 2, Csaba Leimeter 2, Nikola Grahovac 1.



Orlen Wisła: Kristian Pilipovic, Marcel Jastrzębski - Michał Daszek 2, Tin Lucin 2, Tomas Piroch 1, Kosuke Yasuhira 1, Abel Serdio 6, Leon Susnja, Przemysław Krajewski 1, Gonzalo Perez 4, Mirad Terzic, Dawid Dawydzik, Lovro Mihic 5, Dmitry Żytnikow, Sergiej Kosorotow 4.



Karne minuty: HC PPD Zagrzeb - 10; Orlen Wisła - 10. Sędziowali: Vaidas Mazeika, Mindaugas Gatelis (Litwa).