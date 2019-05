VIVE niepewne awansu do Final Four. "PSG jest w stanie odrobić każdą stratę"

Kielczanie w pierwszym meczu po świetnej grze rozbili utytułowanego rywala. Zespół Nikoli Karabatica i Mikkela Hansena, jeden z głównych faworytów całych rozgrywek, nie miał w stolicy regionu świętokrzyskiego nic do powiedzenia, przegrywając aż 24:34.



VIVE zdemolowało wielkie PSG. Final Four bardzo blisko Piłkarze ręczni... czytaj dalej » - Pojawiły się głosy, że to był jeden z najlepszych meczów w historii klubu. Trudno więc spodziewać się, że po tygodniu zagramy kolejne takie spotkanie. Ale my nie myślimy w tych kategoriach. Wiemy jak trudny czeka nas pojedynek i musimy być na to gotowi - podkreślił Jurkiewicz.

"Nikt z nas nie myśli o zaliczce"

10-bramkowa zaliczka to sporo, ale w kieleckim obozie zapewniają, że nikt nie rezerwuje jeszcze biletów do niemieckiej Kolonii. Zawodnicy mają w pamięci ubiegłoroczny mecz obydwu drużyn w Hali Legionów. Po 30 minutach tamtego spotkania PGE VIVE przegrywało 10:22.



- To są dosyć świeże wspomnienia co do tego, jak funkcjonuje drużyna z Paryża. Na dodatek w ubiegłym roku przegrywali w Brześciu dziesięcioma bramkami, by ostatecznie wygrać. Wszyscy wiemy jaka to jest świetna drużyna, jak klasowi zawodnicy tam występują. To zespół, który jest w stanie odrobić każdą, nawet dziesięciobramkową stratę. Dlatego nikt z nas nie myśli o zaliczce, jaką mamy po pierwszym meczu - zapewnił były reprezentant Polski, który jest przekonany, że mistrzowie Francji od początku rewanżowego meczu ruszą do ataku, rzucą na szalę wszystkie swoje siły i umiejętności.

Źródło: Newspix Hansen nie był straszny kielczanom

- Nie mają wielkiego marginesu na błędy. Mocna obrona i błyskawiczne kontry - z tego są słynni, to zawsze im daje największą jakość gry. Kluczem do sukcesu będzie więc powstrzymanie się od strat w ataku i błyskawiczny powrót do obrony, bo w przeciwnym wypadku mistrzowie Francji wykorzystają to w mgnieniu oka - nie ukrywał Jurkiewicz.

"Trudno będzie czymś zaskoczyć"