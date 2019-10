Pudło w ostatnich sekundach. Remis Wisły Płock w Lidze Mistrzów

Podnieśli się po dwóch porażkach w Lidze Mistrzów. Osłabione Vive triumfuje na Białorusi Zawodnicy PGE... czytaj dalej » Goście przed tą kolejką byli niepokonani, za sobą mieli trzy zwycięstwa i jeden remis. Wisła? Dwa spotkania przegrała na wyjeździe, u siebie dwukrotnie była górą.

Triumf nad ekipą z Rumunii przedłużyłby szanse na zajęcie jednego z dwóch czołowych miejsc, co daje prawo gry w barażach o udział w 1/8 finału.

Mindegia tym razem przestrzelił

Po pięciu minutach miejscowi wygrywali 2:1. I zaczęli popełniać błędy - źle podawali, niecelnie rzucali, faulowali w ataku. Na prowadzenie - 5:2 - wyszli przyjezdni.

Walka trwała w najlepsze, po widowiskowej bramce Mindegii to Wisła wygrywała do przerwy 13:12. Duża w tym zasługa bramkarza Adama Morawskiego, który wybronił dwa rzuty karne.

Odskoczyć na w miarę bezpieczną przewagę nie dała rady żadna z drużyn, choć dwie minuty przed końcową syreną to Dinamo prowadziło 26:24. Wisła zdołała doprowadzić do remisu. Miała też okazję, by wygrać, bo sędziowie odgwizdali gościom faul w ataku. Mindegia tym razem przestrzelił.



Mecz szóstej kolejki, pierwszy w rundzie rewanżowej, wicemistrz Polski rozegra w Bukareszcie z Dinamem w środę 30 października o godz. 19.

Orlen Wisła – Dinamo Bukareszt 26:26 (13:12).



Orlen Wisła: Ivan Srevanovic, Adam Morawski – Philip Stenmalm 1, Jerko Matulic 4, Leon Susnja 1, Zoltan Szita 3, Przemysław Krajewski 1, Igor Żabic, Lovro Mihic 7, Konstantin Igropulo 2, Renato Sulic, Niko Mindegia 7, Żiga Mlaka.



Dinamo: Makrem Missaoui, Saeid Heidarirad – Stefan Vujic 2, Amine Bannour 4, Kamel Alouini 2, Dan Savenco 1, Mihai Asoltanei 2, Andrei Nagru 5, Razvan Gavriloaia 2, Muhamed Zulfic 1, Ante Kuduz 4, Raul Nantes 2, Jakov Vrankovic, Seyed Mousavi, Ashem Mamdouh 1.