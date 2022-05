Barcelona jedną nogą w półfinale Ligi Mistrzów

Zobacz, co miał do powiedzenia Kamil Syprzak, zawodnik PSG, po porażce z Łomżą Vive Kielce w 6. Kolejce Ligi Mistrzów. Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

SG Flensburg-Handewitt pokonał we własnej hali Dinamo Bukareszt 37:30 w meczu siódmej kolejki Ligi Mistrzów. Zobacz skrót tego spotkania. Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz ładną bramkę zdobytą przez Dylana Nahiego na początku meczu Barca – Łomża Vive Kielce w siódmej kolejce Ligi Mistrzów. Było to drugie trafienie Francuza w tym spotkaniu. Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz dwie niesamowite akcje z meczu Barcy i Łomży Vive Kielce. Najpierw świetną bramkę zdobył Szymon Sićko, a chwilę później do bramki trafił zawodnik Barcy Ludovic Fabregas. Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Wszystko co najlepsze w wykonaniu bramkarzy podczas 8. kolejki Ligi Mistrzów.

1.12 | Piłkarze ręczni Mieszkowa Brześć długo, bo aż do 9. kolejki byli jedyną drużyną bez zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Udało się to na wyjeździe z Elverum po zwycięskim trafieniu bramkarza Iwana Mackiewicza.

W ostatnich sekundach Elverum miało szansę na wygraną 33:32 w starciu z Mieszkowem Brześć. Rzut gospodarzy zatrzymał jednak Iwan Mackiewicz. Bramkarz Mieszkowa od razu rzucił w stronę bramki rywala. Piłka wturlała się do siatki na sekundę przed końcem. Zobacz tę sytuację. Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Pierwsze minuty meczu PSG – Łomża Vive Kielce należały do gospodarzy. Francuski zespół szybko rzucił trzy bramki. Zobacz te sytuacje. Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Pod koniec pierwszej połowy meczu PSG – Łomża Vive Kielce coraz lepiej spisywał się bramkarz gości Andreas Wolff. Niemiec świetnie bronił, a zawodnicy z pola popisywali się równie pięknymi bramkami. Dzięki temu Łomża Vive Kielce znacznie zmniejszyła stratę do PSG.

Vive powiększyło przewagę na koniec pierwszej połowy we...

Vive powiększyło przewagę na koniec pierwszej połowy we...

Z tym trafieniem jasne stało się, że ekipie Vive Kielce we Flensburgu już nic złego się nie stanie.

Okazałe zwycięstwo Vive we Flensburgu

Okazałe zwycięstwo Vive we Flensburgu

Moryto trafił w poprzeczkę i natychmiast zrekompensował to...

Moryto trafił w poprzeczkę i natychmiast zrekompensował to...

Liga Mistrzów. Andreas Wolff nie do zatrzymania. Kolejny...

Liga Mistrzów. Andreas Wolff nie do zatrzymania. Kolejny...

Liga Mistrzów. Vive prowadzi z Dinamem Bukareszt do przerwy...

Liga Mistrzów. Vive prowadzi z Dinamem Bukareszt do przerwy...

Pewne zwycięstwo polskiej ekipy i awans do ćwierćfinałów.

W ostatniej akcji meczu FC Porto – Montpellier gospodarze zostali ukarani rzutem karnym. Montpellier mogło wygrać to spotkanie 30:29, ale nie pozwolił na to bramkarz FC Porto, który w świetnym stylu obronił rzut karny. Zobacz tę sytuację.

Montpellier pokonało Porto 35:27 w rewanżowym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów, dzięki czemu awansowało do kolejnej fazy. Zobacz skrót tego spotkania. Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

PSG pokonało Elverum 37:30 w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych i tym samym awansowało do kolejnej fazy. Zobacz końcówkę tego spotkania. Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Mecze Ligi Mistrzów oglądaj na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Niewygodny rywal na drodze Łomży Vive. Kiedy i o której ćwierćfinał Ligi Mistrzów? Montpellier HB -... czytaj dalej » Pomimo iż mecz odbywał się w Niemczech, to jego faworytem meczu była Duma Katalonii. Hiszpanie, którzy zakończyli fazę grupową na drugim miejscu, tuż za plecami Łomży Vive Kielce, dzięki czemu bezpośrednio awansowali do ćwierćfinału, są wymieniani również w gronie kandydatów do wygrania całych rozgrywek.

Natomiast Flensburg musiał rozegrać dwumecz w 1/8 finału. Pokonał w nim węgierskie SC Pick Szeged.

Dominacja Barcelony. Awans na wyciągnięcie ręki

Wielki potencjał zawodnicy Barcelony potwierdzili już do przerwy, na którą schodzili z pięciobramkowym prowadzeniem (18:13). Gospodarze w końcówce pierwszej połowy i tak byli w stanie nieco podreperować wynik, bowiem dość długo przegrywali nawet siedmioma trafieniami.

Oglądasz Wideo: Eurosport FC Barcelona pokonała SG Flensburg-Handewitt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów

Po powrocie na parkiet Flensburg nie poszedł jednak za ciosem. Wręcz przeciwnie, to Barcelona zaczęła budować przewagę. Ta znów zaczęła oscylować w okolicach siedmiu bramek (24:17).

Od tego momentu goście nieco spuścili z tonu. Stracili cztery bramki z rzędu, dając nadzieję Flensburgowi, że nie wszystko jeszcze stracone. Na całkowite zniwelowanie strat Barcelona już nie pozwoliła, choć w drugiej połowie, to niemiecki zespół rzucił jedną bramkę więcej.

Finalnie górą byli jednak Hiszpanie, którzy triumfowali 33:29. Ten wynik stawia ich w bardzo komfortowej sytuacji przed rewanżem.

Oglądasz Wideo: Eurosport FC Barcelona na prowadzeniu po 1. połowie meczu z SG Flensburg-Handewitt

W drugim środowym ćwierćfinale PSG z Kamilem Syprzakiem w składzie gra z THW Kiel. Transmisja w Eurosporcie Extra w Playerze.

W czwartek pierwszy półfinał rozegrają zawodnicy Łomży Vive Kielce. Mistrzowie Polski zmierzą się na wyjeździe z francuskim Montpellier HB.

Początek mecz o godzinie 20.45. Transmisja w Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.Rewanż w Hali Legionów w Kielcach odbędzie się w środę 18 maja - również o tej samej godzinie.

Program pierwszych meczów ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów (wszystkie mecze w Playerze):

środa:

SG Flensburg-Handewitt - Barcelona 29:33 (13:18, 16:15)

20.45 PSG - THW Kiel

czwartek

18.45 Telekom Veszprem - Aalborg

20.45 Montpellier - Łomża Vive Kielce