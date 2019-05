VIVE poznało rywala w Final Four Ligi Mistrzów. Będzie rewanż za pamiętny mecz

Piłkarze ręczni z Kielc dokonali niemożliwego. Są w Final Four Ligi Mistrzów To był jeden z... czytaj dalej » To właśnie w Niemczech, w słynnej Lanxess Arena, w pierwszy weekend czerwca zostanie rozegrany Final Four Ligi Mistrzów. Kielecka drużyna zagra tam po raz czwarty. Przed ćwierćfinałami z naszpikowanym gwiazdami Paris Saint-Germain nie dawano jej wiele szans. Rewanżowy mecz ekipa Talanta Dujszebajewa przegrała wprawdzie 26:35, ale zdołała obronić 10-bramkową zaliczkę z pierwszego spotkania z Kielc.

- Nie ma znaczenia, na kogo trafimy. Tutaj już każdy może wygrać z każdym. To tylko jedno starcie. O wygranej zadecyduje dyspozycja w danym dniu - twierdził przed losowaniem Alex Dujszebajew.

- Obojętnie kogo przydzieli nam los, będzie bardzo ciężko. Barcelona będzie faworytem, bo wygrała ze wszystkimi. Mają psychologiczną przewagę, kilka procent szans więcej - dodał jego kolega z drużyny Krzysztof Lijewski.

Pamiętne boje

Los chciał, że mistrzowie Polski zmierzą się z Telekomem Veszprem. Węgrzy będą chcieli wziąć rewanż za finał z 2016 roku. W drugiej połowie tego pamiętnego starcia prowadzili z VIVE już dziewięcioma bramkami, by ostatecznie przegrać po rzutach karnych.

- My na pewno nie potraktujemy tego spotkania jako rewanżu, być może w ten sposób do tej konfrontacji podejdą Węgrzy. Czy jestem zadowolony z losowania? To jest Final Four, w którym zagrają cztery świetne drużyny. Jestem zadowolony głównie z tego, że jesteśmy w tym gronie - powiedział drugi trener PGE VIVE Uros Zorman, członek drużyny, która trzy lata temu wygrywała Ligę Mistrzów.

Źródło: gettyimages.com Trzy lata temu VIVE i Veszprem stoczyły niezapomniany bój

W ćwierćfinale bieżącej edycji węgierski zespół dwukrotnie wygrał z SG Flensburg-Handewitt. Najpierw 28:22, a w rewanżu 29:25. Drugą półfinałową parę utworzy FC Barcelona i Vardar Skopje. Co ciekawe, wszystkie cztery drużyny rywalizowały ze sobą kilka miesięcy temu w jednej grupie Ligi Mistrzów. VIVE przegrało z Węgrami po niesamowitej walce oba starcia. Na wyjeździe 27:29, a w Hali Legionów 35:36.

- Z Telekomem Veszprem dwa razy przegraliśmy, ale były to porażki minimalne, po walce. Jestem przekonany, że w Kolonii też będzie zacięta walka i wygra ten, który będzie miał więcej szczęścia - dodał trener kielczan.

Kielecka drużyna już po raz czwarty zagra w Final Four Ligi Mistrzów. W 2016 roku wygrała te rozgrywki, a dwukrotnie (w 2013 i 2015) zajmowała trzecie miejsce. Turniej rozegrany zostanie w dniach 1-2 czerwca.

Źródło: newspix.pl W fazie grupowej VIVE przegrało oba starcia z Veszprem

Final Four Ligi Mistrzów - Kolonia (Niemcy)



1 czerwca, sobota

Barca Lassa - Vardar Skopje (godz. 15.15)

Telekom Veszprem - PGE VIVE Kielce (godz. 18.00)



2 czerwca, niedziela

mecz o 3. miejsce (15.15)

mecz o 1. miejsce (18.00)