Wisła wygrała w Szwajcarii. Baraże Ligi Mistrzów coraz bliżej

Drugi remis VIVE Kielce w Lidze Mistrzów. W Skopje walczyli do końca Nie udało się... czytaj dalej » Do Szwajcarii goście przyjechali bez pięciu zawodników - Philipa Stenmalma, Leona Susnji, Konstantina Igropulo, Mateusza Piechowskiego i Michała Daszka. A wygrać musieli, by nadal liczyć na awans do baraży.

Obijane słupki i poprzeczki

W pierwszych akcjach skuteczniejsza była Wisła. Miejscowi do remisu (4:4) doprowadzili w 18. minucie, a po chwili, po golu Gabora Csaszara, wyszli na prowadzenie. A to zmieniało się potem często, choć przewaga zawsze była skromna.

Po przerwie kibice obejrzeli serię błędów - fatalnych strzałów obijających słupki i poprzeczki - po obu stronach boiska. Trener Kadetten Peter Hrachovec nie wytrzymał i poprosił o przerwę. Po wznowieniu gry Dmitri Kuttel zdobył kontaktową bramkę z rzutu karnego.



W minucie 44. ekipa z Płocka odskoczyła rywalowi na trzy trafienia - 19:16. I nie dała sobie wydrzeć zwycięstwa. Na 90 sekund przed końcowym gwizdkiem zawodników wezwał do siebie szkoleniowiec Wisły Xavi Sabate. Posłuchali, co ma im do powiedzenia i cel osiągnęli - pierwszy raz w sezonie triumfowali na wyjeździe, zrównując się punktami z GOG. Nad czwartym Kadetten ich przewaga wynosi trzy punkty. Prowadzi Dinamo Bukareszt, które ma zapewniony awans do barażów o Top 16.



Przedostatnią kolejkę fazy grupowej zaplanowano na następny tydzień - 23 listopada Wisła podejmie w Płocku GOG Handbold.

Kadetten Schaffhausen - Orlen Wisła Płock 24:27 (11:10).



Kadetten: Ignatio Biosca – Angel Montoro 1, Dmirij Kuttel 3, Gabor Csaszar 5, Jonas Schopper 5 Bojan Beljanski, Zarko Sesum 6, Luka Maros, Jonas Schelker, Sebastian Frimmel 4, Nik Tominec, Lukas Herburger, Zoran Markovic.



Orlen Wisła: Ivan Srevanovic, Adam Morawski – Jerko Matulic 4, Ruiz Alvares 2, Mateusz Góralski, Przemysław Krajewski 2, Zoltan Szita 5, Igor Zabic 2, Lovro Mihic 4, Renato Sulic 3, Niko Mindegia 3, Żiga Mlakar 2.