Fatalne rzuty karne Vive. Niespodziewana porażka w Portugalii

Mistrzowie Polski podchodzili do sobotniego meczu po remisie z THW Kiel i wygranej z Motorem Zaporoże. Byli faworytem konfrontacji z Portugalczykami, ale musieli mieć się na baczności. Zwłaszcza na własnym terenie zawodnicy Szweda Magnusa Anderssona niejednemu dobremu przeciwnikowi odebrali już punkty.

- Kiedy poczują krew, to są bardzo groźni. W meczu z Mieszkowem na początku drugiej połowy przegrywali jeszcze siedmioma bramkami, ale wierzyli w korzystny wynik do końca i odnieśli zasłużone zwycięstwo. Podobnie było z Vardarem, gdzie do 50. minuty walczyli z zespołem ze Skopje bramka za bramkę. Później o wszystkim zadecydowała dobra postawa bramkarza rywali - chwalił Portugalczyków przed meczem Talant Dujszebajew.

Bramkarz bohaterem

Słowa trenera Vive znalazły swoje potwierdzenie w sobotni wieczór w Arenie Dragao. Bo chociaż kielczanie zaczęli od szybkiego prowadzenia 2:0, to kolejne cztery trafienia padły łupem gospodarzy. Skutecznymi interwencjami nakręcał ich bramkarz Alfredo Quintana. Potem mecz się wyrównał, ale tylko do stanu po 11. Przyjezdni zaczęli razić nieskutecznością. Mylili się nawet z rzutów karnych. Przykład? W pierwszej części mieli ich aż pięć, ale wykorzystali tylko jeden. W efekcie do przerwy było 15:12 dla gospodarzy.

Jeszcze gorzej było na początku drugiej połowy. Polski zespół nie dość, że popełniał proste błędy, to na dodatek trudno było mu przedrzeć się przez portugalski mur. Gdy w 43. minucie z koła trafił Daymaro Salina, gospodarze mieli już cztery gole przewagi. Na szczęście Vive zwarło szyki w obronie, co pozwoliło wyprowadzić i zamienić na bramki szybkie kontrataki. Pięć minut później było już tylko 25:24 dla Porto.

Niestety, potem wróciły błędy z pierwszej połowy. I do tego te rzuty karne... Trzy trafione na dziewięć prób mistrzom Polski nie przystoi. I chociaż minutę przed końcem pojawiła się jeszcze nadzieja, że kielczanie wyjadą z trudnego terenu przynajmniej z punktem, to jednak szybko zgasła. Skończyło się niespodziewaną porażką trzema bramkami.

FC Porto Sofarma – PGE VIVE Kielce 33:30 (15:12)