Orlen Wisła Płock poskromiona w Lidze Europejskiej. Będzie walczyć o trzecie miejsce

Bidasoa Irun doprowadziła do remisu w 2. połowie meczu z...

Krzysztof Komarzewski doznał poważnej kontuzji w trakcie spotkania z Tatranem Preszów. Zobacz jak doszło do tej sytuacji.

Daszek wykorzystał kontrę, Orlen Wisła Płock doprowadziła do...

Orlen Wisła Płock rozpoczęła drugą połowę meczu z TBV Lemgo, przegrywając 13:15. Z czasem polski zespół odrobił straty i doprowadził do remisu 20:20.

Po 20. minucie drugiej połowy TBV Lemgo zaczęło popełniać szkolne błędy. Zawodnicy Orlen Wisły Płock skrzętnie to wykorzystywali, dzięki czemu wyszli na 4-bramkową przewagę.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 1. połowy spotkania Orlenu Wisły Płock z TBV Lemgo Lippe.

Orlen Wisła Płock zremisowała z TBV Lemgo 28:28 w drugim meczu 1/8 finału Ligi Europejskiej. Polski zespół awansował do ćwierćfinału, dzięki wygranej 31:28 w pierwszym spotkaniu.

Kibice Wisły Płock świętują awans do Final 4 Ligi Europejskiej

Wisła Płock wygrała 35:22 z Kadetten Schaffhausen i awansowała do Final 4 Ligi Europejskiej

Wisła Płock wysoko wygrała z Kadetten i awansowała do Final...

Najważniejsze momenty meczu, który zadcydował o awansie ekipy z Płocka do Final 4.

Magdeburg awansował do finału Ligi Europejskiej piłkarzy...

Zobacz kontrowersyjną sytuację z początku meczu Orlen Wisła Płock – Benfica w półfinale Ligi Europejskiej w piłce ręcznej. Zawodnik Benfiki uderzył Michała Daszka łokciem w twarz. Sędziowie ukarali go tylko 2-minutową karą.

Spotkanie o 3. miejsce w LE rozpocznie się o godz. 16:30. Z kolei w wielkim finale rywalem Benfiki będzie niemiecki SC Magdeburg, który pokonał w półfinale RK Nexe Nasice 34:29 (18:13). Początek o godz. 19:00. Uczestnicy F4 Ligi Mistrzów w komplecie Łomża Vive... czytaj dalej »

Zapomnieć o Vive

Nafciarze przystąpili do tej konfrontacji zaledwie kilka dni po kluczowym meczu z Łomżą Vive Kielce o prymat na krajowym podwórku. Płocki zespół stoczył we wtorek niesamowity bój, ale ostatecznie tylko zremisował 20:20 (3:5 po rzutach karnych) i ponownie musiał zadowolić się drugim miejscem w polskich rozgrywkach. Jakby tego było mało stracił w tamtym starciu rozgrywającego Niko Mindegię, który zerwał więzadła krzyżowe kolana i czeka go wielomiesięczna przerwa w grze.

Czasu na regenerację i oczyszczenie głów po tamtym spotkaniu nie było wiele. Do Lizbony, gdzie rozgrywany jest turniej Final Four LE, Orlen Wisła dotarła w czwartek w późnych godzinach nocnych. W piątek zawodnicy mieli trening oraz analizę przeciwników, a w sobotę walczyli już o finał.

Fatalne otwarcie Nafciarzy

Niestety już początek meczu z Benficą pokazał, że płocczanie mają duże problemy ze złapaniem swojego rytmu. Zbyt często gubili piłkę w ataku, a poza tym świetnie w bramce gospodarzy spisywał się Sergey Hernandez. Dość powiedzieć, że w pierwszych 20 minutach wicemistrzowie Polski pokonali go tylko dwukrotnie.

Oglądasz Wideo: Eurosport Problemy Orlen Wisły Płock ze skutecznością w 1. połowie starcia z Benficą

Po tym fatalnym okresie podopieczni trenera Xaviego Sabate nieco poprawili wreszcie skuteczność. Zbliżyli się nawet do rywali na dystans jednego trafienia, lecz nie byli w stanie wysunąć się na prowadzenie.

Oglądasz Wideo: Eurosport Świetna interwencja bramkarza Benfiki w starciu z Orlen Wisłą Płock

Ostatecznie zawodnicy Orlen Wisły zeszli na przerwę, przegrywając z Benficą 8:10.

Oglądasz Wideo: Eurosport Benfica na prowadzeniu po 1. połowie meczu z Orlen Wisłą Płock w półfinale Ligi Europejskiej

Gospodarze za mocni

Polscy kibice liczyli na lepszą drugą odsłonę, ale to zespół z Lizbony poprawił się po zmianie stron. Miejscowi szybko powiększyli swoją przewagę do pięciu bramek (13:8). W międzyczasie z boiska wyleciał jeszcze Przemysław Krajewski ukarany czerwoną kartką i sytuacja na dobre wymknęła się spod kontroli.

Oglądasz Wideo: Eurosport Czerwona kartka dla Krajewskiego w 2. połowie meczu Orlen Wisła Płock – Benfica

W dodatku Hernandez popisywał się kolejnymi znakomitymi interwencjami. W takich okolicznościach płocczanie nie zdołali dotrzymać kroku rywalom i ostatecznie przegrali bój o finał LE 19:26. Miejmy nadzieję, że po tej porażce pozbierają się przed niedzielnym meczem o 3. miejsce.