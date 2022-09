Pierwszy japoński gol w Lidze Mistrzów. Autorem najlżejszy gracz tej edycji

Ligę Mistrzów piłkarzy ręcznych oglądaj w Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze

Kamil Syprzak pogrążył swój były zespół. Orlen Wisła Płock pokonana w Paryżu Paris... czytaj dalej » Młody japoński środkowy rozgrywający trafił do klubu z Orlen Areny latem z francuskiego Nimes. Wobec kontuzji Niko Mindegii i Gergo Fazekasa klub z Płocka szczególnie potrzebował graczy na tej pozycji. Choć niepodważalną pozycję ma Dmitrij Żytnikow, to trener Xavier Sabate daje cenne minuty również Yasuhirze.

Pokazał, że jest szybki

Ze swoimi 173 centymetrami jest on najmniejszym (obok Luca Steinsa z PSG) oraz 67 kilogramami najlżejszym zawodnikiem bieżącej edycji Ligi Mistrzów.

W Paryżu w meczu 2. kolejki z PSG zapisał się też na kartach tych rozgrywek z innego powodu. Jako pierwszy japoński zdobywca bramki w Lidze Mistrzów.

Była ostatnia minuta rywalizacji, gdy Yasuhira otrzymał podanie od prawego rozgrywającego Tomasa Pirocha. Przyspieszył i pokazał swoje największe walory, czyli szybkość i grę jeden na jeden. Wie coś o tym wymanewrowany w tej sytuacji Henrik Toft Hansen.

Oglądasz Wideo: Eurosport Pierwszy w historii gol Japończyka w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych

Rzut 22-latka był niezwykle mocny i precyzyjny. Andreas Palicka zareagował w bramce PSG w momencie, gdy piłka przekraczała już linię bramkową. Wprawdzie Orlen Wisła przegrała 33:37, ale Azjata mógł mieć powód do dumy. Był to ostatni gol płocczan w tym spotkaniu.

Najskuteczniejszym graczem wicemistrzów Polski był w środę Sergiej Kosorotow, zdobywca ośmiu bramek. W zespole gospodarzy wyróżniał się były szczypiornista płockiej drużyny Kamil Syprzak - dziewięć goli.



Handmade history... made in Japan!

Congrats Kosuke #Yasuhira, the first male player from Japan ever to score a goal in the #ehfcl@SPRWisla@psghand#HandmadeHistorypic.twitter.com/9T103Y21dy — EHF Champions League (@ehfcl) September 21, 2022





PSG - Orlen Wisła Płock 37:33 (18:16)



PSG: Andreas Palicka, Jannick Grenn – Luc Steins 7, Sadou N'Tanzi 1, Adam Keita, Dainis Kristopans 2, Ferran Sole 2, Henrik Toft Hansen, David Balaguer 2, Mathieu Grebille, Kamil Syprzak 9, Luka Karabatic 2, Yoann Gibelin, Nikola Karabatic 7, Elohim Prandi 5.



Orlen Wisła: Kristian Pilipovic, Krystian Witkowski - Michał Daszek 3, Tin Lucin 3, Tomas Piroch 1, Kosuke Yasuhira 1, Abel Serdio 2, Leon Susnja, Daniel Sarmiento, Przemysław Krajewski 1, Gonzalo Perez 5, Mirad Terzic, Dawid Dawydzik 2, Lovro Mihic 4, Dmitry Żytnikow 3, Sergiej Kosorotow 8.

2. kolejka Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych:

GRUPA A

środa

FC Porto - Telekom Veszprem 28:35

PSG - Orlen Wisła Płock 37:33

czwartek

GOG - Dinamo Bukareszt (18.45)

SC Magdeburg - PPD Zagrzeb (20.45)

GRUPA B

środa

Celje - THW Kiel 38:36

Elverum - Aalborg 25:33

czwartek

Nantes HBC - Pick Szeged (18.45)

Barcelona - Łomża Industria Kielce (20.45)