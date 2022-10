Barcelona pokonana. Reprezentant Polski obronił klubowe mistrzostwo świata

Faworytami finałowej konfrontacji byli mistrzowie Hiszpanii, ale zespół z Niemiec doskonale wie, jak wygrywać z Barceloną. Oba zespoły spotkały się w finale poprzedniej edycji Super Globe i wówczas drużyna reprezentanta Polski wygrała 33:28.

Do niedzielnego meczu przystąpił maksymalnie skoncentrowany. Już w 8. minucie miał czterobramkową przewagę (8:4). O czas wtedy poprosił trener Barcy Carlos Ortega i chociaż jego zawodnicy w 13. minucie zbliżyli się do rywali na jednego gola (9:8), to w końcówce znów uwidoczniła się przewaga Chrapkowskiego i spółki. Na przerwę mistrz Niemiec dosyć niespodziewanie, ale całkowicie zasłużenie prowadził 21:17.

Obraz gry w drugiej połowie wyglądał podobnie. Na pięć minut przed końcową syreną niemiecka ekipa po trafieniu z rzutu karnego Omara Magnussona wygrywała 34:31. Będąc tak blisko końcowego sukcesu, zaczęła jednak popełniać niewytłumaczalne błędy.

Już dwie minuty później po bramce Ludovica Fabregasa był remis. Na 45 sekund przed końcem drużynie z Bundesligi prowadzenie przywrócił Lukas Mertens, ale Katalończycy wyrównali, kiedy do końca było zaledwie siedem sekund (Hampus Wanne z karnego) i doszło do dogrywki.

Dodatkowy czas gry był bardzo dramatyczny i pełen zwrotów akcji. Po pierwszej części dogrywki ponownie był remis 38:38. Na półtorej minuty przed końcem przy prowadzeniu niemieckiej drużyny 40:39 karnego nie wykorzystał Wanne. Mistrz Bundesligi długo rozgrywał piłkę, a 20 sekund przed końcowym gwizdkiem arbitrów zwycięstwo tego zespołu przypieczętował Magnusson, który zdobył swoją 12. bramkę w tym meczu.



What a final to decide the 2022 IHF Men's #SuperGlobe title A comeback from @FCBhandbol that forced the game to extra time, but in the end @SCMagdeburg defended their title from the 2021 edition

Kolekcjonerzy

To pierwsza porażka Barcelony w tym sezonie. Z kolei dla graczy Magdeburga wygrana oznacza kontynuowanie dobrej passy. W 2021 roku Chrapkowski i spółka wygrali Ligę Europejską. W poprzednim sezonie byli blisko obrony tytułu, ale pod koniec maja w finale w dramatycznych okolicznościach ulegli po dogrywce Benfice (39:40).

Niedługo potem jeden z najbardziej zasłużonych i utytułowanych klubów w Niemczech po 21 latach odzyskał mistrzostwo kraju i wrócił do Ligi Mistrzów, a teraz świętuje klubowe mistrzostwo świata i zdobycie 400 tysięcy dolarów - na tyle IHF wyceniła triumf w rozgrywkach. Zdjęcie z okazałym trofeum Chrapkowski zamieścił na swoim Instagramie.



Brązowe medale i 150 tysięcy dolarów przypadły graczom Łomży Industrii Kielce. W rozegranym wcześniej meczu o 3. miejsce finaliści poprzedniego sezonu Ligi Mistrzów pokonali egipską drużynę Al Ahly 35:26.



SC Magdeburg - Barca 41:39 (35:35, 21:17)



Najwięcej bramek:

dla Magdeburga - Omar Magnusson 12; dla Barcy - Aleix Gomez 10

Karne minuty: Barca - 8, Magdeburg - 8.

Sędziowali: Vaclav Koracek i Jiri Novotny (Czechy).