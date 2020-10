Wojownik Bielecki walczy w biznesie. "Koszty są ogromne. Mam się złościć na wirusa?"

Karol Bielecki karierę zakończył dwa lata temu. Miał dość bólu, bo kontuzje nie odpuszczały, a chciał odejść na własnych zasadach, jako mistrz.

Dziś ma 38 lat, prowadzi w Kielcach restaurację, inwestuje w nieruchomości i jest mówcą motywacyjnym. Odczuwa na własnej skórze, jak pandemia dewastuje biznes.

Wicemistrz świata, wielokrotny mistrz Polski i zwycięzca Ligi Mistrzów zachowuje spokój. Zresztą on nigdy nie panikował. Przyznaje, że nie ma takich problemów, których nie można pokonać. Brzmi przekonująco, bo życie zahartowało go jak mało kogo. – Straciłem oko? To nie tragedia. Są większe problemy w życiu – podkreśla.

TOMASZ WIŚNIOWSKI: Kolega z Kielc powiedział mi, że Solna 12 to renomowana restauracja w Kielcach. Usłyszałem: "prestiżowa lokalizacja, dobre jedzenie, ale dość drogie jak na kieleckie standardy". To prawda?

KAROL BIELECKI: Zgadza się. To atrakcyjne miejsce, blisko głównej ulicy, obleganej przez ludzi, nad rzeką. Ceny? Jakość musi kosztować. Zawsze możesz zjeść za mniej, ale czy masz gwarancję jakości?

Skąd pomysł na ulokowanie pieniędzy w restaurację?

Zaczęło się od tego, że pieniądze, które zarobiłem w trakcie kariery, zainwestowałem w nieruchomości. Jedna była taka akurat większa, pod restaurację. Siostra, z którą prowadzę Solna 12, była akurat w takim momencie życia, że zastanawiała się, co z sobą zrobić. Zaproponowałem jej, żeby stworzyła właśnie restaurację. A zaczęło się od kolegi kucharza, który w swoim fachu reprezentował wysoki poziom, akurat szukał pracy. Porozmawialiśmy, przekonał mnie i tak zostało.

Sam pan coś ugotuje?

Jestem w stanie parę rzeczy przyrządzić, pewnie łatwiej z książką kucharską w ręku, ale coś tam zrobię. Placki na śniadanie, zupy, makaron. Nie mam z tym problemu.

Problem ma za to dzisiaj cała gastronomia. Restauracje znów zostały zamknięte. Pandemia mocno dała panu w kość?

Wszystko jest zablokowane, gastronomia stanęła. Mamy zatrudnionych dziesięć osób, musisz im zapłacić, żeby mieli na życie. Koszty są ogromne. Miesięcznie na same pensje wydajemy około 50 tysięcy złotych. Pomijam inne wydatki, czynsz czy ubezpieczenie. Gdy tracisz płynność finansową, zaczynają się problemy. Sięgasz po rezerwy, ale one kiedyś się kończą. Wtedy prowadzenie biznesu zaczyna tracić sens.

Lato było optymistyczne, ogródki były pootwierane, wyglądało, że będzie normalnie. Ludzie przychodzili. Spodziewaliśmy się, że jesień będzie trudna, bo pojawią się ograniczenia. Teraz pozostaje pytanie, jak długo to potrwa. Parę tygodni jesteśmy w stanie przetrwać. Na dłuższą metę na pewno nie.

Źródło: karolbielecki.pl W swojej restauracji

Jak sobie radzicie? Ponoć ratujecie się kateringiem?

Katering to nie jest rozwiązanie, po prostu czekamy. Chcemy to przetrwać, minimalizować koszty i zobaczyć, jak długo to potrwa. Nikogo na razie nie zwolniłem. Nie jest łatwo. Sam wynajmuję lokale innym, nie będę nikogo dusił kosztami w takim momencie, schodzę z opłat, żeby ci ludzie mogli przetrwać, a sam przez to nie zarabiam.

Ze Sławomirem Szmalem, kolegą z klubu i reprezentacji, inwestujecie w nieruchomości. Tutaj też pandemia was nie oszczędziła?

Akurat w budowlance na szczęście jest w porządku, problemu nie ma. Realizujemy wszystko, co zakładaliśmy.

A jak z kolejną gałęzią pana działalności? Po zakończeniu kariery sportowej wziął się pan za szkolenia motywacyjne.

Temat padł, jest zawieszony. We wrześniu i październiku miałem ze cztery wykłady, w sumie tak naprawdę cztery przez ostatnie pół roku. Przed pandemią miałem pięć w każdym miesiącu. Firmy oszczędzają, zrezygnowały z takich eventów. Rozumiem to doskonale. Nikt nie ryzykuje, każdy się izoluje.

Źródło: Newspix Bielecki i Szmal (w środku) - legendy Vive, a dziś wspólnicy

Nie wyczuwam w pana głosie złości.

A na co mam się złościć? Na los? Na wirusa? Staram się minimalizować koszty i czekać. Innej drogi nie ma.

Na pewno to się jakoś odbije na mojej działalności, ale na razie jest za wcześnie, żeby o tym mówić. Liczę na bieżąco, patrzę, jak to wygląda. Wyobrażam sobie, że przez pół zimy mogą być mocniejsze obostrzenia, ale później powinno być coraz lepiej. Mamy po 20 tysięcy zachorowań dziennie. Myślę, że w takim tempie po trzech miesiącach większość społeczeństwa będzie miała za sobą koronawirusa, nabędzie odporność i od stycznia czy od lutego wyjdziemy na prostą. Najważniejsze, żeby szpitale nadążały za najbardziej potrzebującymi. Najtragiczniejsze byłoby, gdyby ludzie umierali na ulicach.

Przekonał się pan na własnej skórze, co to za cholerstwo, ten koronawirus?

Sam nie zachorowałem. Łudzę się, że jestem w grupie osób, które są bardziej odporne, i że nawet jeśli będę miał styczność, to nie dojdzie do zakażenia. Mam za to znajomych, których koronawirus dopadł, ale na szczęście przechodzili chorobę w łagodny sposób.

Skąd pomysł na zostanie mówcą motywacyjnym?

Zająłem się tym po zakończeniu kariery. Skondensowałem całą moją historię, którą podaję teraz w pigułce. Najpierw dałem się namówić na napisanie książki. Uznałem, że ma to sens, żeby ludzie inspirowali się tą historią. Później pojawił się Kamil Kozieł,trener od wystąpień publicznych, który uznał, że warto, bym sam tę historię opowiedział.

To historia, która ma w sobie wszystko. Jest walka o marzenia, o przetrwanie, bo opowiadam o wypadku i jak się po czymś takim podnieść.

Źródło: Newspix Karol Bielecki z mikrofonem. Częsty obrazek po zakończeniu kariery

Pandemia pozamykała wiele biznesów. Pan nie wygląda na kogoś, kto nerwowo zerka w przyszłość. Strzelam: to boisko pozwoliło panu się tak zahartować?

Od najmłodszych lat grałem w piłkę, zawsze chciałem wygrywać i robić coś jak najlepiej. Od rodziców zawsze słyszałem: jak już coś zacząłeś, to skończ.

Przez całe życie człowiek walczy, żeby swoje marzenia zrealizować. Na drodze pojawiają się przeszkody i trzeba pokonać ich jak najwięcej. Gdy byłem jeszcze sportowcem, to taką przeszkodą był przegrany mecz. Mógł odwieść od celu, ale jeśli byłeś wytrwały, to do tego celu doszedłeś. Sport hartuje. Życie też. Hartuje, żeby być twardym i się nie poddawać.

Trochę tych przeszkód w karierze było. Nie przyjęli pana do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku. Ponoć piętnastoletni Karol Bielecki był za chudy. Nie wierzę, że gdy on to usłyszał, to nie był zły.

Tak, była złość i chęć udowodnienia, że ktoś nie miał racji. Reagowałem na zasadzie: Tak? Tak twierdzicie? OK, a ja wam pokażę, że nie macie racji.

Zawsze jest krytyka, zawsze jest ktoś, kto uważa, że robisz coś źle. Ważne, żeby mu udowodnić, że nie ma racji, że jesteś coś warty.

Źródło: Newspix Karol Bielecki w akcji

Pan udowodnił. Później były przenosiny: najpierw z rodzinnego Sandomierza do Kielc, z czasem z Kielc do Niemiec, do Magdeburga. Który wyjazd dla młodego chłopaka był trudniejszy?

Żadnego się nie bałem. Do każdego z tych wyjazdów podchodziłem entuzjastycznie. Jadąc do Kielc, wiedziałem, że będę się rozwijał.

Miałem niespełna 17 lat, nie miałem chwili zawahania, że będę sam, bez rodziny czy kolegów. Cieszyłem się, że dostałem taką szansę. Ani przez moment nie chciałem wracać do Sandomierza. Nigdy. Szybko poznałem innych ludzi, tym zacząłem żyć. Nigdy nie byłem sentymentalny, nie tęskniłem. Zdawałem sobie, że mam szansę, chcę ją brać natychmiast i skorzystać z tego, co dał mi los.

A gdy wyjeżdżałem do Niemiec, żyłem tym, że trafiam do świetnej ligi i wielkiego klubu. Nie miałem nigdy obaw z robieniem kolejnego kroku, bardziej traktowałem to jako szansę, a nie karę i coś, co może mnie zatrzymać.

Źródło: Getty Images Najgroźniejsza broń Bieleckiego - atomowy rzut z dystansu

22-latek trafia do innego kraju. Nowy język, samotność. To nie były przeszkody?

Tęskniłem pewnie tylko wtedy, gdy przychodziło zmęczenie po treningach. Ale ten czas wspominam tylko dobrze. Zupełnie inny świat. Organizacja klubu w Niemczech wyglądała zupełnie inaczej. Trafiłem do Magdeburga, świetnego zespołu. Fajni koledzy, trener, hala na osiem tysięcy ludzi zawsze pełna. Komfortowy autokar, do dyspozycji fizjoterapeuta, lekarz czy jakakolwiek inna pomoc. Czego chcieć więcej?

No i przychodzi wypadek. Rok 2010. Mecz towarzyski w Kielcach, Polska grała z Chorwacją. Josip Valcić wpakował panu kciuk w lewe oko. Pamiętam obrazki z hali: pan aż przykląkł, kibice zamarli. Stracił pan oko. Śmiem twierdzić, że wielu po czymś takim by się nie podniosło. Pan potraktował to jak kolejną życiową przeszkodę, którą po prostu pokonał.

To prawda, nigdy nie robiłem tragedii z tego, co się stało. Choć ten wypadek dużo zmienił w moim życiu. Piłka ręczna przed nim była dla mnie dużo łatwiejsza niż po.

Stało się, trudno, akceptuję to. Pozostawało pytanie, jak sobie z tym poradzę. Zawsze są dwie drogi. Albo będę rozpamiętywał, żył przeszłością i tym, co straciłem. Albo odetnę się od tego, co było wcześniej, i będę żył tym, co jest. Czyli tym, że nie mam oka i tym, kim jestem – sportowcem z jednym okiem i próbuję grać dalej. Wybrałem tę drugą, najlepszą. Nie chciałem tego przeżywać, rozpamiętywać, robić z tego tragedię, bo nie uważam tego za tragedię. Są większe problemy w życiu.

Źródło: Newspix Dramat w meczu reprezentacji. Jeszcze tego samego dnia Bielecki przejdzie operację (czerwiec 2010)

W pierwszej chwili ogłosił pan, że kończy karierę. Widział się pan poza piłką ręczną?

Po pierwszej operacji, po rozmowie z chirurgiem, uznałem, że nie ma sensu kontynuować kariery, że z jednym okiem nie mam szans. Nie wiedziałem jeszcze, co mogę innego robić. Ale tak, wyobrażałem sobie, że nie trenuję i nie gram.

Pierwsza operacja była tego samego dnia co wypadek. Kolejna - już w Niemczech, bo byłem zawodnikiem Rhein-Neckar Loewen - po trzech dniach. Po tej drugiej operacji poszedłem do pokoju chirurga, a facet powiedział: wiesz, już w piłkę grać nie będziesz. Bo to jest niemożliwe.

Zresztą większość lekarzy uważała, że dalsza gra nie ma sensu, po co się narażać. Posłuchałem jego opinii, powiedziałem, że idę do domu. Żeby pomyśleć, co będzie.

Ponoć pomógł panu zdecydować okulista.

Rozmowa z nim dała mi nadzieję, że mogę jeszcze grać. Ale na jakim poziomie, to już zależało ode mnie. Wziąłem się za rehabilitację. Na początek musiałem się przystosować do nowych okoliczności w codziennym życiu, dopiero później były delikatne treningi indywidualne.

Po miesiącu uznałem, że spróbuję wrócić do piłki ręcznej. Jeszcze wtedy nie do końca wiedziałem, czy dam radę grać zawodowo. Dopiero gdzieś po 2,5 miesiąca rehabilitacji i treningu dotarło do mnie, że to ma sens. Wróciłem i w pierwszym meczu ligowym rzuciłem 11 bramek. Uwierzyłem, że niemożliwe dla mnie nie istnieje.

Najpierw musiał pan uczyć się życia na nowo. Co było najtrudniejsze?

Choćby podniesienie łyżki ze stołu, lanie wody do szklanki, postrzeganie czegoś, co jest dalej, wyjazd autem z garażu. Wszystko dla mnie było nowe.

Łapanie piłki w ogóle było nowością. To nie to samo, co przed wypadkiem. Piłka w innym momencie pojawiała się w moich rękach, niż sobie to zakładałem. Często ją gubiłem. Nagle zaczęło mieć znaczenie, jak jest mi podana. Z dołu, z boku czy z góry. Każdy zawodnik podaje inaczej, dopiero po stracie oka dostrzegłem różnicę. Ale z biegiem czasu nauczyłem się łapać piłkę na nowo.

Sportowcy po takich traumatycznych urazach często, gdy wracają, boją się kolejnych poważnych kontuzji, w głowie mają blokadę. Pojawiła się też u pana?

Ciągle obecne były u mnie obciążenia psychiczne, lęk przed zrobieniem błędu i obawy o to, że mogę stracić drugie oko. Bałem się, że przegram zespołowi mecz. Cały czas była walka ze sobą, czy dalej to robić, czy nie odpuścić, czy nie zejść z boiska.

To minęło dopiero po paru latach. Z biegiem czasu nabrałem pewności siebie, poukładałem sobie grę w głowie, jak ma to wszystko wyglądać i jak mam funkcjonować na boisku od nowa.

Źródło: Getty Images Bielecki i nieodłączne gogle po wypadku

Co po wypadku pana napędzało do działania?

Na początku rehabilitacja, żeby wrócić do normalności. Później treningi, z każdym kolejnym widziałem postęp. Chciałem zobaczyć, do czego te postępy doprowadzą. Szedłem dalej i nie mogłem się cofnąć. Nie żałowałem, nie rozpaczałem. Wiem teraz jedno: dobrze, że tak szybko ten rozdział zamknąłem. Cóż, stało się. Trzeba żyć dalej.

Skończył pan karierę w wieku 36 lat, a przecież bywają starsi piłkarze ręczni. Nie za wcześniej pan zniknął z boisk?

Miałem problemy fizyczne. Achillesy, plecy. Nie chciałem ich więcej eksploatować, uznałem, że wystarczy sportu i obciążeń. Lepiej było zakończyć w tym momencie, niż zejść kilka poziomów niżej i występować w coraz słabszych klubach.

Źródło: Newspix Czerwiec 2018, Kielce dziękuję Karolowi Bieleckiemu za lata gry

Co czuje były sportowiec, dzień po ogłoszeniu zakończeniu kariery, gdy już nie musi iść na trening?

Luz totalny. Poczułem, że mogę robić coś innego. Ale sportu nie porzuciłem, nie zapuszczę się. Muszę nawet przyznać, że trochę schudłem. Zająłem się rowerem, bieganiem i siłownią. To mi sprawia przyjemność.

Nigdy pan nie powiedział, że czuje się spełnionym sportowcem. Pozwolę sobie wymienić: pięć razy mistrz Polski, zwycięzca Ligi Mistrzów, wicemistrz świata, dwa razy brązowy medalista mistrzostw świata...

Czy jestem spełniony? Z samej kariery, z tego, co osiągnąłem, jestem zadowolony. Oczywiście bardziej byłbym, gdybyśmy zdobyli mistrzostwo świata czy mistrzostwo olimpijskie. Niestety, nie było nam dane. Najbardziej mi żal igrzysk. Półfinał z Duńczykami przegraliśmy o włos. Gdybyśmy dotarli do finału, mogłoby być różnie, chyba łatwiej niż w półfinale.

Wygrałem Ligę Mistrzów, były mistrzostwa Polski. To też doceniam.

Źródło: Getty Images Polacy sięgnęli po brązowy medal mistrzostw świata (Katar 2015)

Co pan powie swoim dzieciom, gdy kiedyś przyjdą i stwierdzą: chcemy grać w piłkę ręczną?

Syn niech gra, jak najbardziej. Gdy przyjdzie córka, to będę jej kazał poszukać inne zajęcie. Jednak piłka ręczna to nie jest sport dla dziewczyn. Ciężki sport, traci się dużo zdrowia.

