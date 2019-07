Na Mazurach zginęła reprezentantka Rosji. "Śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci"

Do tragedii doszło ok. wpół do pierwszej w nocy.

- Z jeziora wyłowiono nieprzytomną kobietę. Gdy na miejscu pojawił się policyjny patrol, trwała jeszcze reanimacja, ale nie udało się przywrócić kobiecie czynności życiowych. Trudno jednoznacznie wskazać przyczyny zgonu. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. Będzie prowadzone w kierunku artykułu 155, który mówi o nieumyślnym spowodowaniu śmierci. Bezpośrednią przyczynę zgonu wskaże sekcja zwłok - przyznała Anna Karczewska z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.

Wypłynęła nieprzytomna

Koroliewa miała wskoczyć do jeziora z pomostu. Po wypłynięciu na powierzchnię była nieprzytomna.

Rosyjscy sportowcy mieli zignorować tabliczkę, która informowała o zakazie skoków do wody z tego miejsca.

Jak dodała Karczewska, policja o śmierci zawodniczki poinformowała ambasadę Rosji.

Rosjanka była reprezentantką swojego kraju w piłce ręcznej plażowej i uczestniczyła w mistrzostwach Europy w tej dyscyplinie, które w ostatnich dniach rozgrywano w Starych Jabłonkach.

"Związek Piłki Ręcznej w Polsce, z wielkim bólem i głębokim smutkiem przyjął wiadomość, że po zakończeniu mistrzostw Europy 2019 w piłce ręcznej plażowej w Starych Jabłonkach w tragicznych okolicznościach śmierć poniosła uczestniczka tej imprezy, zawodniczka reprezentująca Rosję" - napisał na swojej stronie internetowej Związek Piłki Ręcznej w Polsce.