Industria Kielce z 10. zwycięstwem w Lidze Mistrzów i awansem do ćwierćfinału rozgrywek

W grupie B miejsce w najlepszej ósemce rozgrywek już wcześniej zagwarantowała sobie prowadząca w tabeli Barcelona. Industria w środę potrzebowała przynajmniej punktu, by dołączyć do Katalończyków i wykonała swoje zadanie z nawiązką. Zachwycił i dostał wyróżnienie. 19-letni Polak podbija Ligę Mistrzów Sypnęło... czytaj dalej »

Powrót na ścieżkę zwycięstw

Podopieczni trenera Tałanta Dujszebajewa w ubiegłym tygodniu musieli uznać wyższość THW Kiel na wyjeździe (29:32). Była to jednak dopiero druga porażka kielczan w jedenastym meczu tej edycji Ligi Mistrzów, przy dziewięciu zwycięstwach. W polskiej drużynie nieco szwankowała wówczas skuteczność. Jej zawodnicy dochodzili do czystych pozycji, ale wielu z nich nie potrafili wykorzystać.

- Ciężko pracujemy w każdym meczu nad wypracowaniem sytuacji. Zdarzą się jednak takie, że będzie ich mniej i musimy je zamieniać na gole - podkreślił przed spotkaniem z Aalborgiem drugi trener Industrii Krzysztof Lijewski.

Wymiana ciosów do przerwy

Gospodarze rozpoczęli środową potyczkę skoncentrowani, byli aktywni w defensywie i takie podejście szybko zaczęło przynosić dobre efekty. Po dwóch znakomitych kontratakach w wykonaniu Dylana Nahiego mistrzowie Polski mieli już dwie bramki przewagi (3:1) wypracowane w bardzo krótkim czasie.

Oglądasz Wideo: Eurosport Dwie kontry wykorzystane przez Nahiego na początku meczu Industria Kielce – Aalborg

Rywale postawili jednak na podobną strategię, szukając swoich szans najczęściej po dynamicznych kontrach. Szczególnie aktywny w ofensywie był Lukas Sandell (4/6 w pierwszej połowie) i duński zespół w mgnieniu oka odrobił straty (5:5).

Zaczęła się wówczas regularna wymiana ciosów. Gospodarze przez większość pierwszej odsłony byli minimalnie z przodu, najczęściej prowadząc jednym trafieniem. Zawodnicy Aalborga jednak za każdym razem skutecznie odpowiadali.

Oglądasz Wideo: Eurosport Piękna bramka Sićki na 11:10 w meczu Industria Kielce – Aalborg

W 20. minucie meczu goście zdołali nawet objąć prowadzenie (12:11) po rzucie Sebastiana Bartholda. Spory wpływ miały na to coraz wolniejsze powroty do obrony mistrzów Polski. W efekcie to zawodnicy z Kielc musieli gonić wynik w końcówce tej części spotkania. Krótko przed przerwą udało im się jednak doprowadzić do remisu 15:15.

Oglądasz Wideo: Eurosport Remis po 1. połowie meczu Industria Kielce – Aalborg w Lidze Mistrzów

Przekonujące zwycięstwo

Po zmianie stron obraz meczu wyglądał już zupełnie inaczej. Kielczanie wyraźnie odskoczyli rywalom, poprawiając grę w defensywie. W bramce miejscowej drużyny po przerwie błyszczał Andreas Wolff, przyczyniając się w dużym stopniu do zbudowania przewagi.

Oglądasz Wideo: Eurosport Wolff obronił rzut karny w 2. połowie meczu Industria Kielce – Aalborg

Niemiecki bramkarz popisywał się nie tylko efektownymi interwencjami między słupkami. Zaimponował również znakomitym przechwytem w okolicach środka boiska.

Oglądasz Wideo: Eurosport Genialna interwencja Wolffa w 2. połowie meczu Industria Kielce – Aalborg

Dodając do tego dobrą skuteczność ofensywnych graczy Industrii spotkanie praktycznie rozstrzygnęło się na długo przed końcową syreną. Ostatecznie gospodarze zwyciężyli 33:28. Sześć bramek dla zwycięzców rzucił Arkadiusz Moryto, a po pięć zdobyli Igor Karacić, Artsem Karalek i Dylan Nahi.

Industria Kielce – Aalborg HB 33:28 (15:15).

Industria Kielce: Andreas Wolff – Arkadiusz Moryto 6, Dylan Nahi 5, Arciom Karalek 5, Igor Karacic 5, Alex Dujshebaev 4, Nicolas Tournat 3, Szymon Sićko 1, Tomasz Gębala 1, Miguel Sanchez-Migallon 1, Szymon Wiaderny 1, Daniel Dujshebaev 1, Michał Olejniczak, Elliot Stenmalm.

Aalborg HB: Simon Gade, Mikael Aggefors – Sebastian Barthold 6, Lukas Sandell 5, Mads Hoxer 4, Felix Claar 3, Kristian Bjornsen 2, Aaron Palmarsson 2, Jesper Nielsen 1, Henrik Mollgaard 1, Rene Antonsen 1, Benjamin Jakobsen 1, Andreas Voever 1, Victor Klove 1, Andreas Flodman.

Karne minuty: Łomża Industria - 2, Aalborg - 4. Widzów: 4 000.