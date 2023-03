"Jeeeeeeeest! Kapitalna historia". Rzut, który dał Orlenowi Wiśle ćwierćfinał Ligi Mistrzów

Orlen Wisła Płock awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów

Orlen Wisła Płock awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów

Rzut Krajewskiego po awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów

Rzut Krajewskiego po awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów

Liga Mistrzów w piłce ręcznej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Piłkarze Orlenu Wisły byli się o ćwierćfinał w Nantes z miejscowym HBC. Było 25:25 po dogrywce, a że w pierwszym meczu również był remis, o wszystkim musiały zadecydować rzuty karne.

Oglądasz Wideo: Eurosport Cała seria rzutów karnych w meczu HBC Nantes - Orlen Wisła Płock w 1/8 finału Ligi Mistrzów

Do decydującego, piątego rzutu wicemistrzowie Polski nie pomylili się ani razu. Rywale – raz, więc wyznaczony do wykonania zadania Krajewski wiedział, czym to pachnie. Bramka – awans. Pomyłka – będzie trzeba dalej się denerwować.

Rzut i szaleństwo

Wziął piłkę, gwizdy miejscowych kibiców nie robiły na nim wrażenia, spojrzał na sędziego i dopiero w ostatniej chwili na bramkę. W końcu rzucił, nie do obrony. Wtedy zaczęło się szaleństwo.

Oglądasz Wideo: Eurosport Rzut Krajewskiego po awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów

Niezapomniane widowisko i decydujące karne. Orlen Wisła Płock w grze o Final Four Genialny rewanż w... czytaj dalej » "Krajewski!, Jeeeeest! Zrobili to! Kapitalny dzień, kapitalna historia. Jak to smakuje, po takim meczu" – nie potrafili powstrzymać emocji komentujący mecz w Eurosporcie Piotr Karpiński i Krzysztof Bandych.

W tym czasie bohater Orlenu Wisły utonął w objęciach kolegów.

Na wicemistrzów Polski w ćwierćfinale czeka SC Magdeburg.

Wyniki meczów barażowych o awans do 1/4 finału LM (gwiazdka oznacza awans):



23 marca, czwartek

Aalborg HB - GOG Handbold 30:28 (16:12)



22 marca, środa

Pick Szeged - Telekom Veszprem 23:36 (7:20)

Dinamo Bukareszt - THW Kiel 28:41 (11:19)

Orlen Wisła Płock - HBC Nantes 32:32 (14:18)



REWANŻE



29 marca, środa

THW Kiel* - Dinamo Bukareszt 31:32 (16:17)

HBC Nantes - Orlen Wisła Płock* 25:25 (14:11), karne 4-5



30 marca, czwartek

Telekom Veszprem - Pick Szeged (18.45)

GOG Handbold - Aalborg HB (20.45)