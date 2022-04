Rywale sfinansują Ukrainie wyjazd na mecz

Bramkarka reprezentacji Polski wykorzystała błąd Szwajcarek w niedzielnym meczu el. ME i rzutem przez całe boisko trafiła do siatki rywalek. Piłka ręczna na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Spotkanie odbędzie się w Hawrze 23 kwietnia.

- To będzie nas kosztować 30 tys. euro - powiedział prezes FFH Philippe Bana.



Wcześniej Ukrainki zmierzą się 20 kwietnia z Chorwacją w austriackim Grazu i stamtąd rozpoczną podróż do Hawru. W 15-osobowym składzie reprezentacji Ukrainy jest rozgrywająca Eurobud JKS Jarosław Łesia Smoliń.



Francuzki zagrają prawdopodobnie przeciwko tym samym zawodniczkom, co w październiku ubiegłego roku na Ukrainie, gdzie wygrały z nimi 28:25. Mecz rozegrano w Sumach, mieście obecnie częściowo zniszczonym wskutek agresji wojsk rosyjskich.



Ukrainki wciąż mają szansę na awans do tegorocznych mistrzostw Europy, których gospodarzami w listopadzie będą Słowenia, Macedonia Północna i Czarnogóra. Tytułu będzie bronić Norwegia.

Polki liderkami

Polki po czterech kolejkach meczów prowadzą w grupie 1 z kompletem punktów. Odniosły zwycięstwa nad Litwą (36:22) i Szwajcarią (31:22) oraz otrzymały walkowery za mecze z Rosją, na skutek zawieszenia nałożonego przez europejską federację. Do mistrzostw Europy awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy.



Biało-Czerwone zagrają 20 kwietnia na wyjeździe w Olicie z Litwą, a cztery dni później w Lubinie podejmą Szwajcarię.