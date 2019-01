Rzut na wagę medalu mistrzostw świata. Francuzi wywalczyli brąz w ostatniej sekundzie

Pod koniec pierwszej połowy zaznaczyła się lekka przewaga współgospodarzy turnieju finałowego MŚ Niemców, którzy wygrywali już 13:9. Zaraz po przerwie Trójkolorowi wzięli się ostro do roboty i potrzebowali siedmiu minut, żeby doprowadzić do wyrównania 14:14. Chwilę później czerwoną kartkę, za trzecią dwuminutową karę, otrzymał niemiecki obrotowy Patrick Wiencek, co rywale skrzętnie wykorzystali i objęli prowadzenie.

Od tej pory toczyła się zażarta walka gol za gol. Zawodnicy obu zespołów co chwila popisywali się efektownymi zagraniami i kibice oglądali widowisko na naprawdę najwyższym poziomie.

Karabatić pokazał klasę

Przy stanie 25:25, gdy do końca pozostało 27 sekund, w posiadaniu piłki byli Francuzi, którzy jednak po złym rozegraniu akcji ją stracili. Ale przeciwnicy też szansy nie wykorzystali i decydującego gola, niemal równo z końcową syreną (sędziowie potrzebowali wideoweryfikacji), rzucił jeden z najlepszych piłkarzy ręcznych w historii Nikola Karabatić, który z powodu kontuzji dołączył do kolegów dopiero w połowie mundialu i do tej pory specjalnie nie błyszczał.

Francuzi przed dwoma laty, gdy byli organizatorami mundialu, po raz szósty, a czwarty od 2009 roku, wywalczyli złoty medal. W finale w Paryżu pokonali wtedy Norwegów 33:26. Ponadto z igrzysk olimpijskich przywieźli dwa złote krążki (2008 i 2012), jeden srebrny (2016) i jeden brązowy (1992). W ME trzykrotnie zdobyli tytuł mistrzowski (2006, 2010 i 2014). Niemcy w 2016 roku w Krakowie wywalczyli złoto mistrzostw Europy, rozbijając w finale Hiszpanię 24:17. Kilka miesięcy później podczas igrzysk w Rio w meczu o brąz wygrali z Polakami 31:25. Po raz ostatni na podium mistrzostw świata, i to na jego najwyższym stopniu, stanęli w 2007 roku.

Polacy zostali w domu

Wtedy także na ich drodze stanęła ekipa Biało-Czerwonych, którą w finale w Kolonii pokonali 29:24. W czwórce MŚ 2019 zabrakło finalistów ubiegłorocznych mistrzostw Starego Kontynentu - złoci medaliści Hiszpanie w meczu o siódme miejsce wygrali z Egiptem 36:31 (17:18), natomiast srebrni Szwedzi zajęli piątą pozycję po zwycięstwie nad Chorwacją 34:28 (16:13). Polacy, którzy w dorobku mają jeden srebrny i trzy brązowe medale MŚ, nie zakwalifikowali się do finałowego turnieju pierwszy raz od 2005 roku.

Wynik i składy:

Francja - Niemcy 26:25 (9:13)

Najwięcej bramek: dla Francji - Kentin Mahe 7, Timothey N'Guessan, Ludovic Fabregas i Luc Abalo po 3dla Niemiec - Uwe Gensheimer 7, Paul Drux 4, Jannik Kohlabcher 3.