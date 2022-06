Łomża Vive z przewagą nad rywalami w Lidze Mistrzów. "Nikt nie potrafi nas zrozumieć"

Zobacz, co powiedział Arkadiusz Moryto o Final Four Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Łomża Vive Kielce pokonała Montpellier 30:22 w rewanżowym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych i tym samym awansowała do Final Four. Zobacz skrót tego spotkania. Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Łomża Vive Kielce pokonała Montpellier 30:22 i tym samym przypieczętowała awans do Final Four Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Zobacz końcówkę tego spotkania. Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Na 21 zawodników zgłoszonych przez kielecki zespół do rozgrywek Ligi Mistrzów aż 13 z nich to obcokrajowcy. Mimo obecności reprezentantów Hiszpanii, Francji, Białorusi, Islandii czy Niemiec, w szatni Łomży Vive dominuje język polski.

- Zdecydowanie. W klubie zarówno Bertus Servaas (prezes) jak i Talant Dujszebajew (trener) zwracają uwagę, żeby uczyć się polskiego już przed tym, jak przyjdą do klubu. Jeśli któremuś zawodnikowi jest trochę ciężej z opanowaniem tego języka, to porozumiewamy się po angielsku, jednak staramy się jak najczęściej mówić po polsku - wyjaśnił Eurosportowi Moryto.

Zdaniem skrzydłowego, mistrzowie kraju mają w ten sposób przewagę nad rywalami. - W polskiej lidze rozumieją nas wszyscy, ale w Lidze Mistrzów jest to już cięższe dla nich, bo nie ma tak dużo polskich zawodników i wtedy jest nam łatwiej, bo nikt nie potrafi nas zrozumieć - stwierdził.

- Na każdym treningu ćwiczymy bardzo podobne schematy, praktycznie te same rzeczy, tylko je udoskonalamy, więc ten język piłki ręcznej jest nam znany. Zawodnicy, którzy nie znają języka polskiego rozumieją wyrazy, których używamy najczęściej podczas zagrywek, więc bardzo rzadko zdarzają się jakieś nieporozumienia - wyjaśnił.

Podkreślił, że w taktyce nie dominują brzydkie słowa, chociaż zagraniczni zawodnicy Łomży Vive szybko zdążyli je poznać. - Myślę, że to działa też w drugą stronę. Jeśli my wyjedziemy do Francji, Hiszpanii czy do Niemiec, to też będziemy żartobliwie pytać o takie właśnie trochę brzydsze słowa - skwitował Moryto.

Jest wielu zawodników, którzy w kwestii nauki języka robią na nim największe wrażenie. Wśród nich jest bramkarz Andreas Wolff.

- Miał bardzo ciężko, bo z języka niemieckiego nauczyć się polskiego, to wydaje mi się, że jest to niezwykle trudne zadanie. Jeśli chodzi o progres, to on zrobił bardzo duży. Ale wydaje mi się, że chyba najlepiej mówi w tym momencie Arciom Karalek. Igor Karacić też bardzo dobrze nauczył się języka przez ostatni rok, podobnie jak Branko Vujović. Rozumieją już niektóre słówka, które teoretycznie powinni zrozumieć tylko Polacy - dodał 24-latek.

Do Kolonii na turniej finałowy mistrzowie Polski wybierają się w przyszłym tygodniu pewni swego.

- Talant powiedział nam, że w tym i poprzednim sezonie jesteśmy już drużyną, która ma wygrywać Ligę Mistrzów. W tamtym roku się nie udało. Nawarstwiło się wiele spotkań - z osiem, dziewięć, dziesięć - które musieliśmy rozgrywać w ciągu miesiąca. Nawarstwiły się kontuzje i potem ciężko było z tego dołka fizycznego wyjść - wyjaśnił autor 65 bramek dla Vive w tym sezonie Ligi Mistrzów.

18 czerwca w meczu półfinałowym kielecki zespół zmierzy się z Telekomem Veszprem. W drugim półfinale Barcelona powalczy z THW Kiel. Zwycięzcy dzień później zagrają w finale, przegrani w meczu o trzecie miejsce.

- Gramy jak na razie dobrze, ale teraz nie ma to już znaczenia, bo zostały dwa finały sezonu i to, co działo się wcześniej nie ma już znaczenia, jeśli nie wygramy tych meczów - podkreślił Moryto.

Kto według niego jest faworytem? - Jak pokazuje historia, jest to często turniej niespodzianek, w którym dzieją się różne cuda i nie zawsze faworyt wygrywa. Oczywiście patrząc na to jak wypadliśmy w fazie grupowej, to jesteśmy jednym z faworytów, zajęliśmy pierwsze miejsce w "grupie śmierci". Mimo wszystko uważam, że Barcelona swoim doświadczeniem w Final Four jest zawsze faworytem - stwierdził.

Liczy, że wszystkie elementy niezbędne do sukcesu złożą się w całość i 19 czerwca to Łomża Vive będzie cieszyć się z triumfu.

- Dyspozycja dnia, doświadczenie, regeneracja - to będą ważne czynniki. To są tylko dwa dni w ciągu sezonu, który trwa około 300 dni. W dwa dni ciężko jest trafić z idealną formą, mam nadzieję, że nam się uda. Dwa dni pokażą ci, czy sezon jest udany czy tak naprawdę spisany na straty - zakończył prawoskrzydłowy.

