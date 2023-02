FC Porto - Orlen Wisła Płock: transmisja w TV i online w Internecie. Gdzie oglądać mecz?

Ligę Mistrzów piłkarzy ręcznych oglądaj na antenie Eurosportu i w Eurosporcie Extra w Playerze

W 13 kolejkach płocka drużyna zdobyła tylko siedem punktów, dzięki trzem zwycięstwom i jednemu remisowi. Pokonała FC Porto w pierwszej kolejce rozgrywek, potem do swojego konta dopisała wygraną na swoim terenie z duńskim GOG i niemieckim Magdeburgiem, a remis wywalczyła w starciu z PPD Zagrzeb na wyjeździe. W Płocku komplet punktów zainkasowali rywale z Chorwacji i właśnie tych "oczek" najbardziej brakuje teraz Nafciarzom.

LM piłkarzy ręcznych - grupa A # Drużyna Liczba meczów Bilans bramek Punkty 1. PSG 13 455:404 22 2. Magdeburg 13 419:386 18 3. Veszprem 13 414:392 18 4. GOG 13 426:425 13 5. Dinamo Bukareszt 13 383:395 13 6. PPD Zagrzeb 13 361:387 8 7. Orlen Wisła 13 346:385 7 8. FC Porto 13 380:410 3

Orlen Wisła w fazie play-off - co musi się stać?

Po porażce w Orlen Arenie 26:30 płocczanie spadli na siódme miejsce w tabeli i tracili trzy punkty do mistrza Chorwacji. Dwa odrobili, pokonując SC Magdeburg, ale to nie wystarczy do awansu. Konieczna jest jeszcze jedna wygrana - w Porto, które w zaległym meczu, w niedzielę, wygrało z PPD Zagrzeb 28:26.

Dzień wcześniej, w środę, płocka ekipa i jej kibice śledzić będą zapewne przebieg spotkania duńskiego GOG z Zagrzebiem i trzymać kciuki za gospodarzy, bo tylko porażka zespołu chorwackiego otworzy Orlen Wiśle drogę do awansu. Oczywiście niezbędna do tego będzie jednak wygrana podopiecznych Xaviera Sabate w Portugalii.



Dyrektor sportowy płocczan Adam Wiśniewski wierzy, że taki scenariusz jest możliwy. - To nie pierwszy nasz trudny mecz. Jesteśmy drużyną, która potrafi wspiąć się na wyżyny i wykorzystać ostatnią szansę. A mecz z FC Porto jest niezwykle dla nas ważny, choć niestety nie wszystko już zależy tylko od nas. Najpierw będziemy czekać na wieści z Gudme, a dzień później zagramy o zwycięstwo w Porto - zapowiedział.



W awans do fazy pucharowej wierzy także skrzydłowy Orlen Wisły Lovro Mihić. Zawodnik jest wychowankiem PPD Zagrzeb, ale w walce o punkty nie ma sentymentów.

- Nie udało nam się ostatnio pokonać PSG, ale to był bardzo trudny przeciwnik. Dlatego teraz zrobimy wszystko, by wygrać z FC Porto. Szanse na awans mamy i to duże, bo GOG, z którym zmierzy się Zagrzeb, jest niezwykle groźny u siebie. Ale w sporcie wszystko jest możliwe i choć nie tylko od nas będzie zależał ostateczny rezultat, to i tak zrobimy wszystko, by wygrać. Dla nas to jest najważniejsze. Trudno przewidzieć, jak to się potoczy - zaznaczył Mihić.

FC Porto - Orlen Wisła Płock: kiedy i o której mecz? Gdzie transmisja?

Ostatni mecz fazy grupowej Ligi Mistrzów - z Porto - Orlen Wisła rozegra w czwartek, 2 marca. Początek wyznaczono na godzinę 20.45. Transmisja w Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.



Spotkania o awans do ćwierćfinału LM, gdzie czekać już będą cztery najlepsze zespoły fazy zasadniczej, w tym Industria Kielce, zaplanowano na 22/23 i 29/30 marca.