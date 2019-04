"Mamy plan". Trener Polaków przed debiutem z Niemcami

Dla Rombla będzie to debiut w roli selekcjonera

Polacy w październikowych spotkaniach eliminacyjnych pokonali w Ostrowcu Świętokrzyskim Kosowo 37:13, a potem niespodziewanie przegrali na wyjeździe z Izraelem 24:25.

- O meczu z Izraelem nie myślimy. To już historia, nie ma sensu do niej wracać. Tak samo nie wybiegamy daleko w przyszłość. Teraz liczy się środowe spotkanie z Niemcami - stwierdził po wtorkowym dwugodzinnym treningu w Arenie Gliwice Rombel.

Pod koniec lutego były opiekun kadry B zastąpił na stanowisku selekcjonera Piotra Przybeckiego.

"Zespół z topu"

Przed środowym meczem w Gliwicach podkreślił, że atutem Niemców, czwartego zespołu ostatnich mistrzostw świata, jest zgranie.

- W tym składzie, w jakim przyjechali do nas, zagrali dwa turnieje mistrzowskie i zanosi się, że wystąpią na trzecim. Mają duże doświadczenie, zawodnicy grają na najwyższym poziomie w Bundeslidze. Są zespołem z topu, może nie na poziomie Danii czy Francji, ale bardzo blisko nich - zauważył Rombel.

Źródło: newspix.pl Dla Rombla będzie to debiut w roli selekcjonera



Podczas przedmeczowego zgrupowania zrealizował większość założeń.

- Na emocje przyjdzie czas przed samym meczem. Teraz od początku zgrupowania mamy plan, zadania do wykonania i na tym się koncentrujemy. Staramy się przygotować zawodników do tego, żeby mogli z takimi zespołami nawiązywać walkę i starać się wygrywać. Przy założeniu, że zrealizujemy swój plan w stu procentach - wyjaśnił szkoleniowiec.



Zdaniem obrotowego Kamila Syprzaka Niemcy prezentują bardzo fizyczny styl gry i trzeba się do tego przystosować.

- Ich poziom agresywności na boisku jest wysoki. My, chcąc wyciągnąć jakiś dobry rezultat, musimy mieć nie mniejszą agresywność. Musimy pokazać, że jesteśmy zaangażowani w mecz i chcemy go wygrać walką na boisku - stwierdził obrotowy Barcy Lassa.



Przyznał, że bierze udział w drugiej "zmianie pokoleniowej" kadry. - Służę pomocą młodszym kolegom, tak jak ja kiedyś ją uzyskiwałem od starszych. To nieuniknione, że od graczy mających większe doświadczenie wymaga się więcej - zaznaczył.

Źródło: newspix.pl Syprzak gotowy na mecze z Niemcami

Mecz i rewanż

Na mecz do wtorkowego południa sprzedano ponad dziewięć tysięcy biletów. Początek spotkania o godz. 18.00. Trzy dni później Biało-Czerwoni zagrają z Niemcami rewanż na wyjeździe.



Organizatorami turnieju finałowego ME (10-20 stycznia 2020) będą po raz pierwszy trzy kraje: Austria, Norwegia oraz Szwecja. Decydujące o medalach mecze odbędą się w Sztokholmie. W ostatniej fazie eliminacji uczestniczą 32 zespoły podzielone na osiem grup.

Awans zapewnią sobie po dwie najlepsze drużyny z każdej z nich, a także cztery z trzecich miejsc z najlepszym bilansem. Oprócz trzech gospodarzy zagwarantowany udział w turnieju, w którym pierwszy raz wystąpią 24 drużyny, ma broniąca tytułu Hiszpania.