Niemożliwa misja Polek. Wygrały mecz, przegrały awans

Polki po sromotnej porażce w pierwszym meczu na wyjeździe były w arcytrudnej sytuacji. Misja pokonania w Lubinie Serbek różnicą aż 15 goli wydawała się być niemożliwa i taka też była. Ani przez moment wygrana w dwumeczu rywalek nie była zagrożona.

Zwątpiły do przerwy

Polki zmiażdżone w Zrenjaninie. Beznadziejna sytuacja przed rewanżem Polskie... czytaj dalej » W Lubinie Biało-Czerwone prezentowały się znacznie lepiej niż w pierwszym spotkaniu. Można się było jednak też zastanawiać, czy nie wynikało to z tego, że rywalki nie grały już z maksymalną determinacją.



Przy stanie 4:3 Polki miały okazję powiększyć przewagę, ale ani Kindze Achruk ani Joannie Szarawadze w idealnych sytuacjach nie udało się zdobyć bramek. Trafiały za to przeciwniczki i zrobiło się 8:11. Widać było, że zawodniczki trenera Krowickiego straciły nadzieje.



Fatalną serię przełamała dopiero trzy minuty przed końcem pierwszej połowy Sylwia Matuszczyk. Do przerwy Polki przegrywały 12:14 i miały w tym momencie aż 16 goli do odrobienia.

Dwie imprezy uciekły

Druga połowa przyniosła emocje dopiero w ostatnich minutach. Biało-Czerwone walczyły o honorowe zwycięstwo, ale to rywalki kontrolowały spotkanie. Polki na każdego gola musiały solidnie się napracować, bo rywalki, chociaż miały korzystny wynik, w defensywie nie odpuszczały.



Dzięki dobrej grze w defensywie i świetnej postawie Weroniki Gawlik na dwie minuty przed końcem Polki doprowadziły do remisu 27:27. Kilka chwil później wyszły na prowadzenie. W ostatnich sekundach dwa razy trafiła Achruk i wygrana stała się faktem.



Dwumecz jednak Polki przegrały i nie pojadą nie tylko na tegoroczne mistrzostwa świata, które odbędą się na przełomie listopada i grudnia w Japonii, ale również na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Tokio. Pracę z kadrą zakończy też prawdopodobnie Krowicki.



Polska - Serbia 30:27 (12:14).

Polska: Weronika Gawlik, Adrianna Płaczek - Kinga Achruk 7, Mariola Wiertelak 6, Aleksandra Zych 4, Karolina Kudłacz-Gloc 4, Joanna Szarawaga 3, Sylwia Matuszczyk 2, Aneta Łabuda 2, Bogna Sobiech 1, Monika Kobylińska 1, Aleksandra Rosiak, Katarzyna Janiszewska, Joanna Wołoszyk, Małgorzata Buklarewicz, Adrianna Nowicka.

Serbia: Jovana Risović, Kristina Graovac - Katarina Krpez-Slezak 8, Jovana Stoiljković 5, Kristina Liscević 4, Tamara Radojević 3, Jelena Lavko 2, Zeljka Nikolić 2, Sanja Radosavljević 1, Jovana Milojević 1, Dijana Radojević 1, Sladjana Pop-Lazic, Dijana Stevin, Jovana Kovacević, Jelena Agbaba, Ivana Mitrović.