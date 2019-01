Dania o klasę lepsza od Francji w półfinale mistrzostw świata

Ponad dwa lata temu Dania zmierzyła się z Francją w finale igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro. Po niezwykle zaciętym spotkaniu lepsi okazali się ci pierwsi, wygrywając 28:26. Najlepszym zawodnikiem tamtego meczu oraz całego turnieju był Hansen. W piątek Trójkolorowi otrzymali szansę na zrewanżowanie się rywalowi, ale już po kilku minutach pierwszej połowy wiadome było, że nie wykorzystają tej okazji.

Duńska dominacja

Duńczycy od samego początku przejęli inicjatywę w walce o finał. Zawodnicy Nicolaja Jakobsena imponowali skutecznością i z każdą kolejną minutą powiększali przewagę punktową. Natomiast Francuzi mieli ogromne problemy z przeprowadzaniem akcji, nie potrafili seryjnie zdobywać bramek, często pudłowali albo trafiali w bramkarza.

Po 15 minutach pierwszej połowy Duńczycy zdołali wypracować sześciopunktową przewagę. Francuzi próbowali zmniejszać straty, ściągając z parkietu bramkarza, ale przeważnie kończyło się to stratami. Ostatecznie po 30 minutach rywalizacji Trójkolorowi przegrywali 15:21.

Hansen ojcem sukcesu

Druga część spotkania układała się podobnie. Francuzi mieli ogromne problemy z tworzeniem składnych akcji, w ich grę wkradał się coraz większy chaos. Za to Duńczycy spokojnie punktowali rywala. Po 40 minutach rywalizacji zawodnicy Jakobsena prowadzili nawet 32:22. Kapitalne zawody rozgrywał Hansen. Rozgrywający aż 12-krotnie pokonał bramkarza rywali, otrzymał nagrodę dla najlepszego zawodnika meczu i po raz kolejny upokorzył Francuzów.

Pod koniec Dania zwolniła tempo, dzięki czemu Francja zmniejszyła stratę do sześciu punktów. Najwięcej ochoty do gry wśród Trójkolorowych miał Kentin Mahe, który zdobył osiem bramek. To jednak było zdecydowanie za mało, szczególnie przy słabej postawie jego kolegów. Ostatecznie Dania wygrała 38:30 i awansowała do finału mistrzostw świata. Jej rywalem będzie Norwegia lub Niemcy.

Drugi półfinał rozpocznie się o godzinie 20:30. Transmisja w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze. W niedzielę zostaną rozegrane mecze o 3. i 1. miejsce.

Dania - Francja 38:30 (21:15)