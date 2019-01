Czwarty finał Danii, pierwszy wygrany. Norwegia bez szans

Rzut na wagę medalu mistrzostw świata. Francuzi wywalczyli brąz w ostatniej sekundzie Obrońcy tytułu... czytaj dalej » Duńczycy w finale mundialu zagrali po raz czwarty, ale pierwszy raz udało im się zwyciężyć. Norwegowie powtórzyli wynik sprzed dwóch lat, kiedy to w meczu o złoto ulegli w Paryżu Francuzom 26:33.



Już na początku współgospodarze (z Niemcami) turnieju finałowego uzyskali trzybramkową przewagę, której długo pilnowali. W końcówce pierwszej połowy znakomicie grającym Duńczykom niemal wszystko się udawało, zdecydowanie górowali nad rywalami i na przerwę schodzili wygrywając 18:11.

Wygrali wszystkie spotkania

W drugiej połowie szanowali piłkę, świetnie zachowywali się w defensywie, umiejętnie przechwytywali podania przeciwników, którzy grali bez wiary w możliwość odrobienia strat. Te nadal rosły i w 47. minucie wynosiły już 11 goli - 15:26.



Dania jako jedyna drużyną w finałach MŚ 2019 wygrała wszystkie spotkania. W jej szeregach wyróżnił się przede wszystkim Mikkel Hansen, który został królem strzelców mundialu - 72 gole (z czego siedem w finale) oraz został uznany najlepszym zawodnikiem (MVP) turnieju.

Źródło: PAP/EPA W finale Duńczycy pokonali Norwegów



Poprzednie MŚ we Francji były zupełnie nieudane dla Duńczyków, którzy odpadli już w 1/8 finału, po niespodziewanej porażce z Węgrami 25:27. Ich przegrana była tym bardziej zaskakująca, gdyż pół roku wcześniej stanęli na najwyższym stopniu podium turnieju olimpijskiego w Rio de Janeiro. Na koncie mają m.in. dwa złote medale mistrzostw Europy (2008, 2012). W MŚ trzykrotnie sięgnęli po srebro (1967, 2011, 2013) i raz zdobyli brąz (2007).



Norwegia była najmniej utytułowaną drużyną w półfinałowej czwórce. Po raz pierwszy zadziwiła świat podczas ME 2016 w Polsce, których była prawdziwą rewelacją. Wtedy w Krakowie w meczu o trzecie miejsce uległa Chorwacji 24:31. Rok później było już znacznie lepiej - doszła do finału MŚ i po raz pierwszy w historii stanęła na podium imprezy rangi mistrzowskiej.

Finał

Dania - Norwegia 31:22 (18:11)



Dania: Niklas Landin Jannick Green - Magnus Landin 3, Casper Mortensen, Nikolaj Markussen, Rasmus Lauge 4, Anders Zachariassen 3, Lasse Svan 4, Hans Lindberg, Henrik Mollgaard, Mads Mensah 4, Henrik Toft, Mikkel Hansen 7, Morten Toft Olsen 5, Nikolaj Oris 1, Simon Hald



Norwegia: Espen Christensen, Torbjorn Bergerud - Sander Sagosen 3, Bjarte Myrhol 1, Henrik Jakobsen, Petter Overby 1, Magnus Jondal 9, Kristian Bjornsen 2, Magnus Gullerud, Goran Johannessen 3, Christian O'Sullivan, Eivind Tangen, Harald Reinkind 1, Alexander Blonz, Magnus Rod 2



o brązowy medal

Francja - Niemcy 26:25 (9:13)

