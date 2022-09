Wicemistrz Polski przetrwał kryzys z FC Porto. "Było już trochę nerwów"

Oglądaj Ligę Mistrzów piłkarzy ręcznych w Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze

Płocczanie lepiej zaczęli mecz z mistrzem Portugalii. Do przerwy w Orlen Arenie było 14:10, a w 39. minucie, po świetnym okresie gry, 19:13 i wydawało się, że gospodarze będą powiększać przewagę. A jednak tak się nie stało. Orlen Wisła Płock udanie rozpoczęła Ligę Mistrzów. FC Porto pokonane Orlen Wisła Płock... czytaj dalej »

Szczypiorniści Porto rzucili pięć bramek, przy jednej płocczan i po trzecim kwadransie na tablicy pojawił się na tablicy wynik 20:18, a w 48. minucie 21:20.

- Był stres oczywiście i przed spotkaniem - wiedzieliśmy, że to będzie ciężki i trudny mecz dla nas, w końcu pierwszy - i był stres podczas rywalizacji. Do ostatnich minut nie było wiadomo, kto wygra. Chociaż my prowadziliśmy cały mecz, rywale zbliżyli się na jedną bramkę. Było już trochę nerwów - stwierdził w studiu Eurosportu dyrektor sportowy Orlen Wisły.

Wiśniewski: będziemy starali się sprawić niespodzianki

Z czego wynikał ten przestój? - Trochę nieskuteczności się wkradło, trochę błędów własnych w ataku i stąd Porto zbliżyło się do nas na jedną bramkę, ale summa summarum wygraliśmy i to jest najważniejsze. Inkasujemy dwa punkty, dobre otwarcie po powrocie do Ligi Mistrzów - podkreślił Wiśniewski.

Przez ostatnie dwa sezony wicemistrz Polski rywalizował jedynie w Lidze Europejskiej, gdzie zajmował odpowiednio 4. i 3. miejsce.

- W ostatnich dwóch latach większość stawiała nas za faworyta meczów, tutaj jest inaczej, przyjeżdżają wspaniałe ekipy, najlepsze na świecie. Faworytem nie będziemy, ale będziemy starali się sprawić niespodzianki - zaznaczył były znakomity skrzydłowy płockiej drużyny i reprezentacji Polski.

Oglądasz Wideo: Eurosport Liga Mistrzów. Wisła Płock pokonała FC Porto

Najskuteczniejszym zawodnikiem Orlen Wisły w czwartkowym spotkaniu był zdobywca 7 bramek Gonzalo Perez. Według Wiśniewskiego, hiszpański skrzydłowy nie był jedynym zawodnikiem, który zasłużył na pochwały.

- Może na równi z Krystianem Pilipoviciem bym go zestawił, bo w ważnych sytuacjach bramkarz też nas ratował, a Gonzalo rzucał to, co miał rzucać. To jest bardzo dobry chłopak z bardzo dobrym nadgarstkiem. Bardzo cieszymy się, że przyszedł do Płocka - dodał dyrektor sportowy.

Oglądasz Wideo: Eurosport Liga Mistrzów. Adam Wiśniewski po meczu Wisła - Porto

Wiśniewski cieszy się ze skompletowania kadry na bieżący sezon. Latem do klubu ze stolicy Mazowsza przyszło aż dziesięciu nowych zawodników.

- Pomimo tego, że dwóch środkowych nam wypadło, to w takim okresie, jak lipcu i sierpniu, było bardzo ciężko znaleźć zmienników, ale udało się. Przyszli Dani Sarmiento i Kosuke Yasuhira. Japończyk dzisiaj nie zagrał, ale to młody zawodnik, który jeszcze całą przyszłość ma przed sobą. Sarmiento doświadczony, pomoże nam jeszcze w niejednym meczu - podkreślił.

W przyszłym tygodniu wicemistrzowie Polski wybierają się do Paryża na mecz zPSG, które w 1. kolejce uległo na wyjeździe Telekomowi Veszprem 34:36.

- Wiemy, jakim zespołem jest Paryż, ale jedziemy powalczyć i zobaczymy, jaki będzie wynik po 60 minutach - zakończył.

Oglądasz Wideo: Eurosport Liga Mistrzów. Veszprem pokonało PSG

Wyniki meczów 1. kolejki Ligi Mistrzów:

grupa A

PPD Zagrzeb - GOG 27:31

Dinamo Bukareszt - Magdeburg 28:30

Telekom Veszprem - PSG 36:34

Orlen Wisła Płock - FC Porto 27:24

grupa B

THW Kiel - Elverum 36:26

Pick-Szeged - Barcelona 28:35

Łomża Industria Kielce - Nantes 40:33

Aalborg - Celje 36:32