Gytkjaer królem Poznania. Lech wymęczył zwycięstwo

Duńczyk zdobył w tym sezonie 12 bramek i jest na dobrej drodze do wyrównania osiągnięcia z zeszłego roku (19 trafień). Wydatnie pomagają mu w tym gole u siebie. Gytkjaer przed tygodniem pogrążył mającą mistrzowskie aspiracje Legię Warszawa. W ten weekend w Poznaniu strzelił gola w piątym meczu na własnym stadionie z rzędu, a do listy swoich ofiar dopisał bramkarza Arki Gdynia, który do tej pory opierał się Duńczykowi.

Spotkanie na Bułgarskiej nie porwało publiczności, której po przerwie nawet nie chciało się zgotować bohaterowi owacji na stojąco. Emocji było jak na lekarstwo, a Lech objął prowadzenie po pierwszym celnym strzale w meczu, choć nie do końca.

Bierna postawa gości

Pięć goli w Krakowie. Wisła nie dogoniła Pogoni Szalony mecz w... czytaj dalej » W 39. minucie po składnej akcji Kamil Jóźwiak z linii końcowej wyłożył piłkę Gytkjaerowi na piąty metr, a Duńczyk, padając na murawę, huknął ze wszystkich sił prawą nogą. Strzał był niecelny, bo piłka trafiła w poprzeczkę, ale nabrała ona odpowiedniej rotacji i wpadła do bramki.

Zadowolony z prowadzenia Lech nie forsował tempa, bo i zdawał sobie sprawę z biernej postawy gości. Piłkarze Arki oddali więcej strzałów, jednak nie mogły one zrobić większej krzywdy Jasminowi Buriciowi.

Piłkę na wagę jednego punktu arkowcy mieli w 66. minucie. Z prawej strony dośrodkował Damian Zbozień, piłkę przedłużył Maksymilian Banaszewski, a w polu karnym refleksem błysnął Maciej Jankowski. Strzał głową 27-latka w sam środek bramki nie miał prawa zaskoczyć Buricia. Więcej sensownych okazji goście w tym spotkaniu już nie mieli.

Zwycięstwo minimalnym nakładem sił pozwoliło Lechowi utrzymać kontakt z czołówką ekstraklasy. Kolejorz wskoczył na piąte miejsce w tabeli. 10 punktów straty do regularnie punktującej Lechii Gdańsk w kontekście walki o mistrzostwo Polski to sporo, ale trzecia Jagiellonia Białystok i czwarty Piast Gliwice mają już tylko punkt przewagi nad zespołem Adama Nawałki.

Lech Poznań - Arka Gdynia 1:0 (1:0)

Bramka: Christian Gytkjaer (39).



Lech Poznań: Jasmin Buric - Robert Gumny, Thomas Rogne, Nikola Vujadinovic, Piotr Tomasik - Kamil Jóźwiak (90+2. Tymoteusz Klupś), Vernon De Marco, Darko Jevtic (72. Łukasz Trałka), Maciej Gajos, Maciej Makuszewski - Christian Gytkjaer (78. Timur Żamaletdinow).

Arka Gdynia: Pavels Steinbors - Damian Zbozień, Christian Maghoma, Adam Danch, Michael Olczyk - Luka Zarandia (76. Rafał Siemaszko), Adam Deja, Michał Janota, Marko Vejinovic (83. Goran Cvijanovic), Nabil Aankour (62. Maksymilian Banaszewski) - Maciej Jankowski.