Zwrot w sprawie Cristiano Ronaldo

37-letni napastnik został odsunięty od drużyny po tym, jak odmówił wejścia z ławki i udał się do szatni przed zakończeniem meczu.

Do zdarzenia doszło w środowym spotkaniu z Tottenhamem Hotspur (2:0) w 12. kolejce angielskiej ekstraklasy. Dzień później trener Erik ten Hag podjął decyzję o wykluczeniu niezadowolonego z roli rezerwowego Ronaldo z kadry na sobotni mecz z Chelsea (1:1).

Ronaldo odmówił gry jako rezerwowy. Trener Manchesteru United potwierdził Erik ten Hag,... czytaj dalej » - To oczywiście trudna decyzja. Ale tu chodzi o klub. We wszystkim, co robię, muszę kierować się dobrem klubu i drużyny. Na tym polega moja praca - skomentował holenderski szkoleniowiec.

Koniec zawieszenia

W międzyczasie pojawiły się nieoficjalne doniesienia, jakoby Portugalczyk miał dostać zielone światło na opuszczenie klubu już w styczniowym okienku transferowym.

Wygląda jednak na to, że panowie znaleźli wspólny język. We wtorek zawieszony od czwartku Ronaldo wznowił treningi z zespołem.

Ronaldo będzie mógł zatem wystąpić w czwartkowym spotkaniu z Sheriffem Tyraspol w piątej kolejce Ligi Europy. W grupie E Czerwone Diabły zajmują drugie miejsce z trzema punktami straty do prowadzącego Realu Sociedad San Sebastian.

W Premier League Manchester United ma 20 punktów i jest szósty. Prowadzi Arsenal - 28 pkt.