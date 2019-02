Chcą odpocząć przed Realem, rywale protestują. Spór o przełożenie ligowego meczu

W ubiegłą środę Ajax przegrał u siebie pierwsze spotkanie z Realem 1:2. Gospodarze mogli czuć się rozczarowani, bo rozegrali kapitalne zawody, stworzyli sporo sytuacji, tylko nie potrafili ich wykorzystać. Piłkarze z Madrytu wykazali się wyrachowaniem i byli skuteczniejsi. W rewanżu są na uprzywilejowanej pozycji.

- Przed sezonem uzgodniliśmy ze wszystkimi klubami, że w interesie holenderskiego futbolu będziemy brać pod uwagę, jak tylko się da, europejskie zobowiązania klubów - powiedział Jan Bluyssen, przewodniczący wydziału rozgrywek KNVB, tłumacząc powody przełożenia ligowego meczu Ajaksu z PEC Zwolle, który miał się odbyć trzy dni przed zaplanowanym na 5 marca rewanżem z Realem.

- Ajax pozostał jedyną drużyną w tym sezonie, mogącą zdobyć punkty dla holenderskiego futbolu do rankingu UEFA i dlatego bierzemy pod uwagę wcześniejsze uzgodnienia - dodał.

Ajax miał zagrać ze Zwolle 2 marca w sobotę u siebie, ale federacja chce przełożyć mecz na 13 marca w środę.

- Zdajemy sobie sprawę, że początek spotkania o 18.30 w środku tygodnia jest niekorzystny dla kibiców gości, ale dlatego, że jest to tydzień z Ligą Mistrzów nie da się zaproponować innego terminu – wyjaśnił.

Prezes drużyny ze Zwolle - której grozi spadek z ligi - Adriaan Visser nie chce zgodzić się na zmiany.

- To zaburzenie w rozgrywkach, na co w żadnym wypadku nie możemy się zgodzić - powiedział w rozmowie z miejscowym dziennikiem "De Sentor". - KNVB musi zagwarantować prowadzenie rozgrywek zgodnie z planem. W innym wypadku mamy trzy mecze w jednym tygodniu, podczas gdy inni rywale nie - wytknął.

- Jan Bluyssen skontaktował się wcześniej z nami, czy zgodzimy się na taką opcję, jeśli Ajax uzyska dobry wynik w pierwszym meczu. Ajax przegrał. To nie jest dobry wynik. Zresztą nawet przy lepszym rezultacie byśmy na to nie przystali. Od razu mu to powiedziałem - wspominał Visser.

Lider też poirytowany

Władze PSV Eindhoven, lidera Eredivisie, który po 22 kolejkach ma cztery punkty przewagi nad drugim Ajaksem, także nie rozumieją decyzji federacji.

- Zasady zmieniają się nagle w trakcie rozgrywek i w efekcie wpływa się na nie na różnymi sposobami. Kiedy poprosiliśmy o wyjaśnienia potraktowano nas jak dzieci. Decyzję podjął Bluyssen, przewodniczący wydziału rozgrywek. Nie było żadnych konsultacji. To złe rozwiązanie dla obu drużyn na górze tabeli i na dole - złościł się dyrektor klubu Toon Gerbrands w rozmowie z lokalnym dziennikiem "Eindhovens Dagblad".