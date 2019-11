Policjant oskarżony o zabójstwo byłego piłkarza. "Pierwszy taki przypadek"

26.10.2019 l Miało być szybko łatwo i przyjemniej, i tak było. Manchester City rozbił na własnym stadionie Aston Villę 3:0 i wrócił na pozycję wicelidera Premier League. Drużyna Pepa Guardioli traci trzy punkty do Liverpoolu, który swój mecz 10. kolejki rozegra w niedzielę na własnym boisku z Tottenhamem.

28.05 | Aston Villa pokonała Derby County 2:1 w rozgrywanym na Wembley finale barażu o awans do angielskiej ekstraklasy piłkarskiej. Tym samym klub z Birmingham wraca do elity po trzech latach przerwy i zarobi na tym przynajmniej 170 mln funtów.

Aston Villa wraca do Premier League

Do feralnej interwencji doszło 15 sierpnia 2016 roku w Telford. Według relacji świadków policjanci kilkukrotnie użyli paralizatora wobec Atkinsona, który w ich ocenie miał grozić swojemu ojcu. W wyniku interwencji u byłego piłkarza doszło do zatrzymania akcji serca. Po przewiezieniu do szpitala i blisko półtoragodzinnej reanimacji Atkinson zmarł.

Dochodzenie w sprawie spowodowania śmierci byłego piłkarza trwało ponad 3 lata, a prowadząca śledztwo Prokuratura Koronna nie ujawniła personaliów funkcjonariuszy, wobec których skierowano do sądu akty oskarżenia. Wiadomo, że główny oskarżony ma ponad 40 lat, a towarzysząca mu funkcjonariuszka ponad 30.

"To prawdopodobnie pierwszy przypadek w Wielkiej Brytanii, gdy oficer policji został oskarżony o zabójstwo ze względu na użycie paralizatora" - czytamy w "Daily Mail".

Prawnicy reprezentujący rodzinę Daliana Atkinsona wyrazili w imieniu bliskich piłkarza zadowolenie z powodu doprowadzenia do postawienia policjantów przed sądem. Poprosili jednocześnie o uszanowanie prywatności rodziny piłkarza i wyrazili nadzieję, że po tak długim śledztwie proces będzie przebiegał bez zbędnych utrudnień.

Dalian Atkinson urodził się w 1968 roku, a karierę piłkarską rozpoczął w wieku 17 lat jako zawodnik Ipswich Town. Później grał m.in. w Realu Sociedad, Aston Villi, Fenerbahce Stambuł i Manchesterze City. Karierę zakończył w 2001 roku. W chwili śmierci miał 48 lat.