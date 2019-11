Lewandowski tylko za Estończykiem w wyścigu po Złotego Buta

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

Zasady walki o Złotego Buta są proste. Ligi na Starym Kontynencie na podstawie swojej rangi zostały podzielone na trzy grupy. W najsilniejszych pięciu (obecnie Anglia, Francja, Hiszpania, Niemcy i Włochy) współczynnik za jednego zdobytego gola to 2, w kolejnych 22, w tym polskiej ekstraklasie - 1,5, a w tych najsłabszych - 1.

Oznacza to oczywiście, że zdobywca największej liczby bramek niekoniecznie musi zgarnąć statuetkę. Efektowny obrót, wyprzedzenie i wykończenie. "Nieprawdopodobny gol" Lewandowskiego Gol Roberta... czytaj dalej »

Operacja przeszkodzi?

Obecnie liderem jest wspomniany Sorga, który nastrzelał 29 goli. Napastnik Flory byłby głównym faworytem do końcowego triumfu, gdyby liga estońska miała współczynnik 2, ale ma 1. Na dodatek, do zakończenia sezonu pozostała tam tylko jedna kolejka.

To oznacza, że najprawdopodobniej po Złotego Buta sięgnie ktoś, kto prowadzi w klasyfikacji strzelców pięciu czołowych lig w Europie. Dzięki bramce zdobytej w sobotę we Frankfurcie z Eintrachtem Lewandowski powiększył swój dorobek do 14 ligowych trafień, co jest równoznaczne z 28 punktami.

Czeka na zabieg

Według spekulacji medialnych, snajpera Bayernu w najbliższym czasie może czekać zabieg usunięcia przepukliny pachwinowej, która jednak nie wpływa obecnie na formę piłkarza. "Lewy", który w każdym z 10 spotkań tego sezonu Bundesligi wpisał się na listę strzelców, ma wybrać najlepszy możliwy termin. Wiele w tej kwestii może się wyjaśnić już w poniedziałek, kiedy selekcjoner pewnej już awansu reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek ogłosi powołania na kończące kwalifikacje Euro 2020 listopadowe spotkania z Izraelem i Słowenią.

Z drugiej strony mistrz Niemiec, czwarty w tabeli Bundesligi, jest w kryzysie. W niedzielę zdecydował się rozstać z trenerem Niko Kovacem i klub nie bardzo może sobie w tym momencie pozwolić na choćby krótką absencję swojego lidera. Lewandowskiego czeka operacja. "Decyzja w najbliższych dniach" Robert... czytaj dalej »

Czołówka strzela

Na razie dwa punkty mniej od polskiego napastnika Bayernu ma Immobile z Lazio Rzym. Włoch zdobył w tych rozgrywkach Serie A już 13 bramek. Ostatnią w niedzielnym meczu z Milanem.

Z czołowych lig kontynentu trzeci jest z 20 punktami Anglik Jamie Vardy z Leicester City, który dziesiątego gola w sezonie strzelił w niedzielnym starciu z Crystal Palace. Punkt więcej, ale za 14 trafień, ma w dorobku Kamil Wilczek z Broendby Kopenhaga.

Czołówka musi mieć się na baczności, bo po 18 punktów mają: Wissam Ben Yedder z AS Monaco, Tammy Abraham z Chelsea, Sergio Aguero z Manchester City, Romelu Lukaku z Interu Mediolan i Tim Werner z RB Lipsk.