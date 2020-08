Złoty But na torcie. Tak Immobile świętował pokonanie Lewandowskiego

Znów strzelił. Immobile przegonił Lewandowskiego To już pewne. 34... czytaj dalej » Polski snajper Bayernu z 34 golami długo był liderem zestawienia najlepszych strzelców lig europejskich. Dopiero w przedostatniej, 37. kolejce Serie A wyprzedził go Immobile. Szansę na dogonienie napastnika Lazio miał jeszcze w ostatniej serii Cristiano Ronaldo, który miał 31 trafień.

Portugalczyk z Juventusu ostatecznie dostał wolne od trenera w meczu z Romą, a Immobile dołożył jeszcze gola w spotkaniu z Napoli. 36 bramek to wyrównanie rekordu strzeleckiego Serie A, który ustanowił Gonzalo Higuain.

"Dzięki każdemu z was to wszystko było możliwe"

"Uwielbiam ten sport od dziecka i to właśnie miłość i pasja do futbolu doprowadziły mnie do tej nagrody. Dziękuję mojej żonie, która trzymała mnie za rękę, wspierała i znosiła w najtrudniejszych dniach. Moim dzieciom, które sprawiały, że się uśmiechałem, nawet gdy sprawy nie układały się dobrze. Moim rodzicom i bratu, ponieważ nauczyli mnie poświęcenia i pokory, które obowiązują najpierw w życiu, a potem w sporcie (...) Przede wszystkim wielkie podziękowania kieruję do was, przyjaciół, jesteście najlepszymi kolegami z drużyny, jakich mogłam mieć. Dzięki każdemu z was to wszystko było możliwe" - wyliczał laureat na Instagramie.



Wyświetl ten post na Instagramie. Ho amato questo sport fin da bambino ed è stato proprio l’amore e la passione per il calcio che mi hanno portato ad osare e credere sempre fortemente ogni volta di più nei miei sogni. Spingere la così detta asticella sempre più alto non è stato semplice. Ringrazio mia moglie che mi ha tenuto per mano e supportato e sopportato nei giorni più difficili , i miei figli che mi hanno fatto sorridere anche quando le cose non andavano bene. Ringrazio i miei genitori e mio fratello perché mi hanno insegnato il sacrifico e l’umiltà regole che valgono prima nella vita e poi nello sport. Grazie a tutta la dirigenza al mio mister e al suo meraviglioso staff , a tutte le persone che lavorano intorno a noi che mi hanno fatto sentire speciale dal primo giorno che ho messo piede a Formello. Ma sopratutto un grazie enorme va a voi amici siete davvero i compagni di squadra migliori che potessi avere e grazie ad ognuno di voi tutto questo è stato possibile vi voglio bene. Non ultimi i tifosi grazie per l’affetto che avete dimostrato dal primo giorno che sono arrivato mi avete accolto come figlio della vostra città e mi avete spinto a dare il massimo per questi colori. È passato un altro anno molto più difficile ma non per noi ma per tutte le persone che hanno lottato per noi e per i nostri bimbi e nei periodi difficili grazie al loro lavoro ci hanno fatto guardare avanti con fiducia grazie per tutti i messaggi che ho ricevuto dai miei compagni di nazionale e da tutti i tifosi che amano questo sport. Vi abbraccio Post udostępniony przez Ciro Immobile (@ciroimmobile17) Sie 2, 2020 o 12:39 PDT





30-latek jest pierwszym Włochem ze "Złotym Butem" od 13 lat, kiedy w rankingu triumfował Francesco Totti z Romy.



- Patrząc na jego podejście do pracy i miłość do Lazio, naprawdę należało mu się - ocenił trener rzymian Simone Inzaghi.

Korona i ciasto

Triumf w klasyfikacji Immobile świętował tam, gdzie przyszedł na świat, w Torre Annunziata. Rodzina przygotowała najlepszemu strzelcowi specjalną koronę oraz okazały tort, na którym znalazł się symboliczny Złoty But. "Najlepszy piłkarz, nasza duma" - chwaliła się mama zawodnika.



"Co za satysfakcja kochanie! Jesteś w historii futbolu. Cierpieliśmy, uśmiechaliśmy się i cieszyliśmy razem... a teraz radujemy się tą upragnioną i zasłużoną nagrodą" - napisała na Instagramie żona piłkarza.



Wyświetl ten post na Instagramie. insieme a te passo dopo passo @ciroimmobile17 Post udostępniony przez jessica Melena (@jessicamelena) Sie 2, 2020 o 11:24 PDT



#Immobile, tutto in famiglia: ecco come è stata festeggiata la Scarpa d’Oro https://t.co/WjytAaPrF7 — Corriere dello Sport (@CorSport) August 3, 2020