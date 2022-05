Lewandowski blisko prestiżowych nagród. Najgroźniejsi rywale nie powiększyli dorobku

Zobacz dwa niesamowitego gole strzelone przez Roberta Lewandowskiego w meczu Bayer Leverkusen – Bayern Monachium. Mistrz Niemiec wygrał to spotkanie aż 5:1.

Robert Lewandowski strzelił gola na 2:0 w meczu Bayern – Freiburg w 11. kolejce Bundesligi. Była to 13. bramka Polaka w tym sezonie ligi niemieckiej.

Zobacz dwa gole strzelone przez Roberta Lewandowskiego w meczu Bayern – Greuther Fuerth w meczu 23. kolejki Bundesligi. Mistrz Niemiec wygrał to spotkanie 4:1.

Przygotowania Bayernu do meczu z Villarreal w ćwierćfinale...

W niedzielę na Allianz Arena świętujący 10. mistrzostwo z rzędu Bayern tylko zremisował z walczącym o utrzymanie VfB Stuttgart. Mimo kilku okazji Lewandowski nie powiększył dorobku strzeleckiego. Na kolejkę przed końcem sezonu Bundesligi ma 34 gole.

Patrik Schick z Bayeru Leverkusen zgromadził 24 trafienia i jest drugi w klasyfikacji strzelców, którą - wszystko na to wskazuje - wygra po raz siódmy "Lewy". Wyrówna w ten sposób kolejne wielkie osiągnięcie legendarnego Gerda Muellera. Lewandowski z asystą. A po meczu medal na szyi Bayern Monachium... czytaj dalej »

Siedem goli przewagi

Polak jest także bardzo blisko triumfu w klasyfikacji Złotego Buta. Żadnemu innemu napastnikowi grającemu w pięciu czołowych ligach europejskich nie udało się w tym sezonie osiągnąć granicy 30 goli. 34 trafienia dają snajperowi Bayernu obecnie 54 punkty w zestawieniu, gdyż każde trafienie w najwyższych klasach rozgrywkowych Niemiec, Anglii, Hiszpanii, Włoch i Francji liczone jest podwójnie.

Przed nim ostatnia w tym sezonie szansa na powiększenie dorobku. W sobotę Bawarczycy pojadą do Wolfsburga na mecz z VfL, przeciwko któremu "Lewy" bardzo lubi grać.

Pogoń za kapitanem Biało-Czerwonych nie będzie łatwym zadaniem. Najbliżej 33-letniego snajpera znajdują się aktualnie Ciro Immobile z Lazio, który ma 27 goli oraz gwiazda Realu Madryt Karim Benzema - 26 trafień.

Zarówno Włoch, który triumfował w tej klasyfikacji w 2020 roku, jak i Francuz nie zdołali wpisać się na listę strzelców w ostatnich spotkaniach swoich drużyn, a ten drugi nawet nie dostał na to szansy (derby Madrytu z Atletico oglądał z ławki rezerwowych). Obaj napastnicy mają jeszcze dwie ligowe kolejki na dogonienie Polaka. Jedną serię więcej ma na to czwarty w zestawieniu Mohamed Salah z Liverpoolu, ale jego strata do RL9 wydaje się zbyt duża (12 goli).

Złoty But 2021/22 # Zawodnik Klub Liczba goli Współczynnik Liczba punktów 1. Robert Lewandowski Bayern 34 2 68 2. Ciro Immobile Lazio Rzym 27 2 54 3. Karim Benzema Real Madryt 26 2 52 4. Patrik Schick Bayer Leverkusen 24 2 48 4. Kylian Mbappe

PSG 24 2 48 6. Dusan Vlahović Fiorentina/Juventus 23 2 46 7. Mohamed Salah Liverpool 22 2 44

Złoty But - zasady

Złoty But przyznawany jest piłkarzowi grającemu w Europie, który w danym sezonie zdobędzie najwięcej punktów. Te są naliczane w zależności od mnożnika danej ligi. W pięciu najsilniejszych na Starym Kontynencie (LaLiga, Premier League, Serie A, Bundesliga i Ligue 1) liczba zdobytych bramek jest mnożona razy dwa. W słabszych ligach mnożnik jest niższy. Dla przykładu: w polskiej ekstraklasie dorobek strzelców mnoży się razy 1,5.