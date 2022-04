Złota Piłka a Lewandowski. Statystyka prawdę ci powie

Organizatorzy plebiscytu ogłosili w marcu nowe zasady przyznawania najcenniejszego indywidualnego wyróżnienia w świecie piłki nożnej. Obecnie brany pod uwagę jest wyłącznie dany sezon, a nie jak do tej pory cały rok kalendarzowy. Oznacza to m.in., że wyniki mistrzostw świata w Katarze, które odbędą się zimą, nie będą miały wpływu na Złotą Piłkę 2022, tylko zostaną uwzględnione w kolejnej edycji. W tej sytuacji najważniejszym trofeum do zdobycia w obecnym sezonie jest Puchar Ligi Mistrzów. "Lewandowski wyprowadzony z równowagi". Hiszpanie piszą o czerwonej kartce Robert... czytaj dalej »

Słabsza pozycja Lewandowskiego

Jednym z nowych założeń przyznawania Złotej Piłki jest również większe skupienie na osiągnięciach indywidualnych. Śrubujący strzeleckie rekordy Lewandowski teoretycznie powinien na tym skorzystać. Polak jeszcze niedawno był głównym kandydatem do zdobycia korony króla strzelców Ligi Mistrzów. We wtorek jego szanse na nagrodę magazynu "France Football" jednak znacznie zmalały.

Będący zdecydowanym faworytem Bayern Monachium niespodziewanie odpadł w 1/4 finału z Villarrealem. W pierwszym meczu w Hiszpanii gospodarze zwyciężyli 1:0. W rewanżu Lewandowski trafił do siatki, odrabiając straty. Jednak w końcówce rywale zdołali wyrównać i to oni awansowali do najlepszej czwórki rozgrywek. Reprezentant Polski nie poprawi więc już swojego dorobku 13 goli w tej edycji LM.

W równolegle rozgrywanym meczu miejsce w półfinale wywalczył Real Madryt, a decydującą bramkę przeciwko Chelsea zdobył Karim Benzema. Francuz traci już tylko jedno trafienie do Lewandowskiego i w przeciwieństwie do niego ma jeszcze przed sobą przynajmniej dwa spotkania.

Tylko jeden wyjątek

Jak pokazuje historia plebiscytu "France Football", w minionych 15 latach trzeba było awansować przynajmniej do półfinału rozgrywek, by liczyć na wyróżnienie. Jedynym wyjątkiem od tej reguły był Lionel Messi w ostatniej edycji, który jeszcze w barwach Barcelony odpadł w 1/8 finału LM. Wygrał jednak z Argentyną Copa America i został nagrodzony Złota Piłką.

Zdobywcy Złotej Piłki w ostatnich 15 latach i ich sukcesy w LM:

2021: Lionel Messi (Barcelona/PSG) - 1/8 finału LM

2020: nagrody nie przyznano z powodu pandemii COVID-19

2019: Lionel Messi (Barcelona) – 1/2 finału LM

2018: Luka Modrić (Real Madryt) - wygrana LM

2017: Cristiano Ronaldo (Real Madryt) - wygrana LM

2016: Cristiano Ronaldo (Real Madryt) - wygrana LM

2015: Lionel Messi (Barcelona) – wygrana LM

2014: Cristiano Ronaldo (Real Madryt) - wygrana LM

2013: Cristiano Ronaldo (Real Madryt) - 1/2 finału LM

2012: Lionel Messi (Barcelona) – 1/2 finału LM

2011: Lionel Messi (Barcelona) – wygrana LM

2010: Lionel Messi (Barcelona) – 1/2 finału LM

2009: Lionel Messi (Barcelona) – wygrana LM

2008: Cristiano Ronaldo (Manchester United) – wygrana LM

2007: Kaka (Milan) – wygrana LM