Złota Piłka 2022. Relacja na żywo z ceremonii w Paryżu

21:55 Karim Benzema zdobywcą Złotej Piłki 2022! Obyło się bez niespodzianki.

21:52 Czas na najważniejsze rozstrzygnięcie plebiscytu "France Football". Złotą Piłkę wręczy sam Zinedine Zidane.

21:47 Klubem Roku uznany został Manchester City. Liverpool FC uplasował się na drugim miejscu. Real Madryt na trzecim stopniu podium.

21:45 Przed ogłoszeniem zdobywcy Złotej Piłki 2022 wręczona zostanie jeszcze nagroda dla Klubu Roku.

21:41 "Lewy" podziękował w swoim wystąpieniu za wsparcie m.in. Bayernowi, odbierając Trofeum Gerda Muellera. Niemiecki klub też pogratulował mu nagrody.

Robert #Lewandowski bekommt beim Ballon d’Or die Gerd-Müller-Trophäe als bester Angreifer der vergangenen Spielzeit verliehen.



Glückwunsch, Lewy!#BallondOr@lewy_officialhttps://t.co/82Jtww8IrW — FC Bayern München (@FCBayern) October 17, 2022

21:37 W ceremonii znów nastąpiła chwila przerwy. Przypominamy, że w grze o Złotą Piłkę pozostało już tylko czterech zawodników: Robert Lewandowski, Karim Benzema, Kevin De Bruyne i Sadio Mane.

21:31 Trofeum Lwa Jaszyna dla najlepszego bramkarza sezonu odebrał Thibaut Courtois (Belgia/Real Madryt), który wygrał z Realem Ligę Mistrzów i rozgrywki La Liga.

21:27 Tymczasem ogłoszono trzech kolejnych zawodników rankingu Złotej Piłki 2022 z miejsc 5-7: nr 5 - Mohamed Salah (Egipt/Liverpool), nr 6 Kylian Mbappe (Francja/PSG), nr 7 Thibaut Courtois (Belgia/Real Madryt).

21:23 Nie zabrakło też kilku słów po polsku w Paryżu. Robert podziękował rodakom za wsparcie.

Robert Lewandowski wins the Gerd Muller Award!



Here is his speech on stage #trophéeGerdMuller#ballondorpic.twitter.com/fncWH9sZfR — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022

21:22 - Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tu być i z powodu tej nagrody. Cieszy mnie również, czyje imię nosi to wyróżnienie. Gerd zawsze był dla mnie inspiracją nie tylko jako piłkarz, ale i jako człowiek – powiedział ze sceny Lewandowski.

21:20 Trofeum Gerda Muellera dla Roberta Lewandowskiego. Nie mogło być inaczej. Polak zdobył 57 goli dla klubu i reprezentacji.

21:19 To wyróżnienie dla najlepszego strzelca ostatniego sezonu. Decydują tu liczby, a pod tym względem równych nie miał sobie Robert Lewandowski.

21:17 Za moment wręczenie Trofeum Gerda Muellera. Żona i córka legendy niemieckiego futbolu są już na scenie.

21:05 Oto pełny ranking najlepszych piłkarek ubiegłego sezonu:

21:04 Triumfatorkę ogłosił Andrij Szewczenko, który wcześniej ze łzami w oczach nawiązał do trudnej sytuacji w Ukrainie.

Chevtchenko got a message for all of us... #ballondorpic.twitter.com/kfKFZ6VRjQ — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022

21:00 Alexia Putellas (FC Barcelona Femeni) drugi rok z rzędu zdobywa Złotą Piłkę dla najlepszej piłkarki sezonu!

20:57 Za chwilę poznamy najlepszą piłkarkę poprzedniego sezonu. Faworytką jest tu ubiegłoroczna triumfatorka Alexia Putellas z Barcelony.

20:56 Sadio Mane został wyróżniony nagrodą Socratesa, przyznaną za zaangażowanie społeczne i pomoc potrzebującym.

20:48 Teraz poznaliśmy zawodników z miejsc 8-10 w plebiscycie Złotej Piłki 2022: nr 10 - Erling Haaland (Manchester City), nr 9 - Luka Modrić, nr 8 - Vinicius Junior (obaj Real Madryt).

20:45 Oto zestawienie najlepszych młodych piłkarzy ubiegłego sezonu:

20:44 Gavi mimo zaledwie 18 lat już jest jednym z najbardziej wyróżniających się graczy Dumy Katalonii.

20:43 Nagroda zostaje w Barcelonie! Gavi zdobywcą Trofeum Raymonda Kopy!

20:41 Jako pierwsze wręczone zostanie Trofeum Raymonda Kopy dla najlepszego zawodnika do lat 21. Na scenie jest m.in. ubiegłoroczny triumfator Pedri.

20:35 Andrea Bocelli swoim występem otworzył galę. W tle przewijające się obrazki poprzednich zdobywców Złotej Piłki.

20:30 Główna nagroda czeka już na zwycięzcę. Przed jej wręczeniem poznamy jednak pozostałe rozstrzygnięcia. Rozpoczęła się oficjalna ceremonia.

20:27 Trofeum Złotej Piłki dojechało do Theatre du Chatelet w wielkim stylu:

20:26 A oto Robert Lewandowski wraz z żoną:

20:26 Źródło: Getty Images Robert Lewandowski z żoną Anną przed rozpoczęciem gali

20:25 Tak prezentuje się Karim Benzema:

20:25 Źródło: Getty Images Karim Benzema jest faworytem do zdobycia Złotej Piłki

20:24 Wyróżnia się też m.in. Sadio Mane.

20:24 Źródło: Getty Images Sadio Mane na gali Złotej Piłki

20:22 Odchodząc na moment od rankingów piłkarskich, popatrzmy na najciekawsze kreacje uczestników gali. Spore wrażenie robi Trinity Rodman, córka legendy NBA Dennisa Rodmana.

20:22 Źródło: Getty Images Trinity Rodman na gali Złotej Piłki

20:13 - Nigdy nie zastanawiam się nad tym co mógłbym zrobić i co zrobiłem. Chcę ciężko pracować, żeby dawać z siebie wszystko. Trzeba być zawsze gotowym - odpowiedział Lewandowski na pytanie francuskiego dziennikarza "czego dokonał, by zasłużyć na Złotą Piłkę w tym roku".

20:13 Te rozstrzygnięcia jednak dopiero przed nami.

20:10 Zostało 10 najlepszych zawodników: Robert Lewandowski (Barcelona), Karim Benzema, Thibaut Courtois, Luka Modrić, Vinicius Junior (Real Madryt), Mohamed Salah (Liverpool), Kevin De Bruyne, Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappe (PSG) i Sadio Mane (Bayern).

20:06 Drugą dziesiątkę plebiscytu Złotej Piłki otwiera Koreańczyk Son Heung-min z Tottenhamu.

20:04 12. pozycja to Algierczyk Riyad Mahrez z Manchesteru City.

20:03 13. miejsce dla Sebastiena Hallera, który ma za sobą rewelacyjny sezon w barwach Ajaksu Amsterdam.

20:01 14. miejsce dzielą Fabinho (Liverpool) oraz Rafael Leao (AC Milan).

19:58 Na 16. miejscu kolejny zawodnik Liverpoolu - Virgil van Dijk.

19:55 17. miejsce dzielą ze sobą: Casemiro (Man United), Dusan Vlahović (Juventus) i Luis Diaz (Liverpool).

Equally ranked at the 17th place for the 2022 Ballon d’Or!



Dušan Vlahović@juventusfc#ballondorpic.twitter.com/Fy1IVWpgKi — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022

19:54 Na końcu drugiej dziesiątki znalazł się pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki Cristiano Ronaldo.

19:52 21. miejsce zajął Harry Kane (Tottenham).

19:50 Na 22. pozycji uplasowali się wspólnie: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Phil Foden i Bernardo Silva (obaj Man City).

19:48 Na 25. miejscu ex aequo sklasyfikowani zostali: Joshua Kimmich (Bayern), Mike Maignan (AC Milan), Antonio Ruediger (Real), Joao Cancelo (Man City), Christopher Nkunku (RB Lipsk) i Darwin Nunez (Liverpool).

Equally ranked at the 25th place for the 2022 Ballon d’Or!



Joshua Kimmich@FCBayern#ballondorpic.twitter.com/oUvrScjF1K — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022

19:44 Ujawniono już część wyników najważniejszego zestawienia tegorocznego plebiscytu "France Football". Odliczanie oczywiście rozpoczęło się od końca.

18:43 Podobnie jak kilku innych piłkarzy Barcelony Polak wybrał się do Paryża osobiście.

18:42 Robert Lewandowski znajduje się w gronie 30 zawodników nominowanych do głównej nagrody.

18:38 W 2021 roku Polak zajął drugie miejsce, tuż za Lionelem Messim. Jednak w tym roku może być mu trudno znaleźć się chociażby na podium, głównie ze względu na odpadnięcie Bayernu Monachium w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Jako głównego faworyta wymienia się Karima Benzemę, który wygrał z Real krajowe rozgrywki i Ligę Mistrzów.

18:37 Złota Piłka mężczyzn,

Złota Piłka kobiet,

Trofeum Lwa Jaszyna (najlepszy bramkarz),

Trofeum Raymonda Kopy (najlepszy zawodnik do lat 21),

Trofeum Gerda Muellera (najlepszy strzelec w Europie) 5 kategorii, w których przyznane zostaną statuetki

Throwback



Take a look at the 2021 Ballon d'Or ranking!#ballondorpic.twitter.com/LnfwIzUPwG — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 16, 2022