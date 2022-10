Lewandowski zakpił z organizatorów plebiscytu Złotej Piłki

Szymon Marciniak krytykowany za decyzje w meczu Barcelony z Interem Włosi wytykają... czytaj dalej » W 2020 roku to właśnie Lewandowski był typowany jako główny kandydat do trofeum. Po raz pierwszy w swojej historii, datowanej od 1956 roku, plebiscyt jednak nie doszedł do skutku.

Powód? Pandemia COVID-19, a konkretniej, jak wyjaśnił Pascal Ferre, redaktor naczelny francuskiego magazynu "France Football", który przyznaje tę nagrodę, "braku wystarczających uczciwych warunków".

On też nigdy nie wygrał

Benzema jeszcze nie dostąpił zaszczytu zostania laureatem tego plebiscytu. W poprzednim sezonie Francuz sięgnął z Realem Madryt po mistrzostwo Hiszpanii, wygrał też Ligę Mistrzów.

- Prawdopodobnie jest jednym z faworytów do zdobycia Złotej Piłki, jeśli oczywiście tego nie odwołają - przyznał z uśmiechem Lewandowski w wywiadzie dla kanału Movistar+.



La blague de Lewandowski sur Benzema et le Ballon d’or



« Benzema est probablement l’un des favoris pour remporter le Ballon d’Or. S’ils ne n’annulent pas, alors il le gagnera probablement »



(Via @Vamos) pic.twitter.com/12H2298Vtj — BeSoccer (@BeSoccerFR) October 13, 2022





W zeszłym roku Złotą Piłkę po raz siódmy odebrał Argentyńczyk Lionel Messi. Kapitan reprezentacji Polski wówczas zajął drugie miejsce.

Złota Piłka 2022 zostanie wręczona w poniedziałek wieczorem w teatrze Chatelet w Paryżu.