Lewandowski powalczy o Złotą Piłkę. Dwóch wielkich nieobecnych na liście nominowanych

Ostatni sezon nie był dla Lionela Messiego zbyt udany. Dobre mecze Argentyńczyka w barwach PSG można policzyć na palcach jednej ręki. Choć biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki strzelił 11 goli i zanotował 15 asyst, to nie są to liczby, do których przyzwyczaił w przeszłości. Tym bardziej, że jego klub ponownie zawiódł w Lidze Mistrzów, co ma niebagatelny wpływ przy sporządzaniu listy nominowanych do Złotej Piłki.

Tym razem zabrakło na niej fenomenalnego reprezentanta Argentyny. Po raz pierwszy od 2005 roku, gdy stawiał pierwsze kroki w wielkim futbolu. Główną nagrodę zgarniał siedmiokrotnie, w tym po raz ostatni w 2021 r.

Lewandowski nominowany, ale jest inny faworyt

Nieobecność Messiego to w pewnym stopniu sensacja, natomiast nie można tak mówić w przypadku braku jego kolegi z zespołu, Neymara. 30-latek rozegrał łącznie 28 spotkań, w których strzelił 13 goli, ale żadnego w sześciu występach w Champions League. Jego kariera na Parc des Princes ewidentnie wyhamowała, o czym świadczą nie tylko liczby, ale również coraz mniej istotna rola w zespole.

Wśród nominowanych znalazł się natomiast Robert Lewandowski. Polak, który był wielkim faworytem do zwycięstwa w anulowanym z powodu pandemii COVID-19 konkursie z 2020 roku, rok temu ukończył plebiscyt na drugim miejscu, tuż za Messim.

Teraz "Lewemu" może być trudniej o miejsce na podium, albowiem Bayern nie zachwycił w Lidze Mistrzów, a sukcesy na krajowym podwórku liczą się mniej.

Głównym faworytem do zwycięstwa jest Karim Benzema, który ma za sobą kapitalny rok w barwach Realu Madryt. Francuz wywalczył m.in. mistrzostwo Hiszpanii i triumfował w Champions League, będąc kluczowym zawodnikiem we wszystkich rozgrywkach.

Warto zaznaczyć, że organizatorzy słusznie zdecydowali się na wprowadzenie istotnej zmiany, albowiem poprzednie edycje niepotrzebnie koncentrowały się na roku kalendarzowym zamiast na sezonie. Dlatego w tegorocznej pod uwagę będą brane osiągnięcia do zakończenia sezonu 2021/2022, którego zwieńczeniem uznano mistrzostwa Europy kobiet (6-31 lipca). Wydarzenia z mistrzostw świata w Katarze (20 listopada – 18 grudnia) będą brane pod uwagę przy dokonywaniu wyboru na najlepszego piłkarza 2023 r.

Lista 30 zawodników nominowanych do Złotej Piłki 2022:

Robert Lewandowski (Barcelona)

Karim Benzema (Real Madryt)

Thibaut Courtois (Real Madryt)

Luka Modrić (Real Madryt)

Vinicius Jr (Real Madryt)

Casemiro (Real Madryt)

Antonio Rudiger (Real Madryt)

Mohamed Salah (Liverpool)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Darwin Nunez (Liverpool)

Fabinho (Liverpool)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Luis Diaz (Liverpool)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Erling Haaland (Manchester City)

Phil Foden (Man City)

Joao Cancelo (Manchester City)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Bernardo Silva (Manchester City)

Cristiano Ronaldo (Manchester United)

Harry Kane (Tottenham)

Heung-Min Son (Tottenham)

Kylian Mbappe (PSG)

Rafael Leao (AC Milan)

Mike Maignan (AC Milan)

Dusan Vlahović (Juventus)

Joshua Kimmich (Bayern)

Sadio Mane (Bayern)

Sebastian Haller (Borussia Dortmund)

Christopher Nkunku (RB Lipsk)