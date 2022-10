Gala Złotej Piłki zdominowana przez piłkarzy Realu i Barcelony? Wiele na to wskazuje

Luka Modrić zdobywając Złotą Piłkę stał się dziesiątym piłkarzem Realu Madryt, który sięgnął po to trofeum. Niektórzy zawodnicy Królewskich podnosili Ballon d'Or za grę w innych ekipach, niż Real.

Sprawdziły się przewidywania ekspertów. Złotą Piłkę po raz szósty w historii zdobył Lionel Messi. Miejsce w czołowej dziesiątce najlepszych piłkarzy świata zajął Robert Lewandowski, ale przyjął to z dużym rozczarowaniem.

W Paryżu zostaną przyznane nagrody w pięciu kategoriach: Złota Piłka mężczyzn, Złota Piłka kobiet, Trofeum Lwa Jaszyna dla najlepszego bramkarza, Trofeum Raymonda Kopy dla najlepszego zawodnika do lat 21 oraz Trofeum Gerda Muellera dla najlepszego strzelca w Europie.

Lewandowski z nagrodą, ale nie najcenniejszą

To ostatnie wyróżnienie - wręczane po raz pierwszy w historii - ma trafić w ręce Lewandowskiego, który poprzedni sezon zakończył z imponującym bilansem 57 goli dla Bayernu Monachium i Biało-Czerwonych.

34-latek nie ma z kolei większych szans na wygraną w głównym plebiscycie "France Football". W 2021 roku Polak zajął drugie miejsce, tuż za Lionelem Messim. Jednak w tym roku może być mu trudno znaleźć się chociażby na podium, głównie ze względu na odpadnięcie Bayernu Monachium w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Co ciekawe, nagrody z pewnością nie zdobędzie także Argentyńczyk, dla którego ubiegły sezon nie był zbyt udany. Legendarny już piłkarz wprawdzie strzelił 11 goli i zanotował 15 asyst we wszystkich rozgrywkach, ale te liczby są dalekie od tych, do jakich przyzwyczaił kibiców w przeszłości.

Źródło: Getty Images Leo Messi to triumfator plebiscytu za 2021 rok

Media: hiszpańskie kluby największymi wygranymi

W tegorocznym głosowaniu dziennikarzy faworytem jest Benzema, który ma za sobą świetny sezon w barwach Królewskich. Francuz wywalczył między innymi mistrzostwo Hiszpanii oraz wygrał Champions League, będąc kluczowym zawodnikiem we wszystkich rozgrywkach.

Źródło: Getty Images Karim Benzema jest faworytem do zdobycia Złotej Piłki

Co więcej, wiele wskazuje, że pozostałe nagrody również trafią do graczy hiszpańskich klubów. Według doniesień "Mundo Deportivo" Trofeum Lwa Jaszyna dostanie inny piłkarz Królewskich Thibaut Courtois, Złotą Piłkę kobiet otrzyma Alexia Putellas, a Trofeum Raymonda Kopy trafi do Gaviego (oboje Barcelona).

Gala Złotej Piłki odbędzie się w poniedziałek 17 października w Paryżu. Początek o godzinie 20.30.

Lista 30 zawodników nominowanych do Złotej Piłki 2022:

Robert Lewandowski (Barcelona)

Karim Benzema (Real Madryt)

Thibaut Courtois (Real Madryt)

Luka Modrić (Real Madryt)

Vinicius Junior (Real Madryt)

Casemiro (Manchester United)

Antonio Ruediger (Real Madryt)

Mohamed Salah (Liverpool)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Darwin Nunez (Liverpool)

Fabinho (Liverpool)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Luis Diaz (Liverpool)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Erling Haaland (Manchester City)

Phil Foden (Man City)

Joao Cancelo (Manchester City)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Bernardo Silva (Manchester City)

Cristiano Ronaldo (Manchester United)

Harry Kane (Tottenham)

Heung-Min Son (Tottenham)

Kylian Mbappe (PSG)

Rafael Leao (Milan)

Mike Maignan (Milan)

Duszan Vlahović (Juventus)

Joshua Kimmich (Bayern)

Sadio Mane (Bayern)

Sebastian Haller (Borussia Dortmund)

Christopher Nkunku (RB Lipsk)

Lista 20 zawodniczek nominowanych do Złotej Piłki 2022:

Selma Bacha (Olympique Lyon)

Fridolina Rolfoe (Barcelona)

Vivianne Miedema (Arsenal)

Lucy Bronze (Manchester City)

Sam Kerr (Chelsea)

Christiane Endler (Olympique Lyon)

Lena Oberdorf (Wolfsburg)

Kadidiatou Diani (Paris Saint-Germain)

Catarina Macario (Olympique Lyon)

Alexia Putellas (Barcelona)

Alexandra Popp (Wolfsburg)

Aitana Bonmati (Barcelona)

Wendie Renard (Olympique Lyon)

Alex Morgan (Orlando Pride/San Diego Wave)

Beth Mead (Arsenal)

Asisat Oshoala (Barcelona)

Marie-Antoinette Katoto (Paris Saint-Germain)

Millie Bright (Chelsea)

Trinity Rodman (Washington Spirit)

Ada Hegerberg (Olympique Lyon)

Lista 10 zawodników nominowanych do Trofeum Lwa Jaszyna 2022:

Alisson Becker (Liverpool)

Yassine Bounou (Sevilla)

Thibaut Courtois (Real Madryt)

Ederson (Manchester City)

Hugo Lloris (Tottenham)

Mike Maignan (Milan)

Edouard Mendy (Chelsea)

Manuel Neuer (Bayern Monachium)

Jan Oblak (Atletico Madryt)

Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Lista 10 zawodników nominowanych do Trofeum Raymonda Kopy 2022:

Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

Eduardo Camavinga (Real Madryt)

Gavi (Barcelona)

Ryan Gravenberch (Bayern)

Nuno Mendes (PSG)

Jamal Musiala (Bayern)

Josko Gvardiol (RB Lipsk)

Bukayo Saka (Arsenal)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)