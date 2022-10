Podano wyniki Złotej Piłki. Przepaść między Benzemą a Lewandowskim

Napastnik "Królewskim" na długo przed ceremonią w Paryżu był uznawany za zdecydowanego faworyta do zdobycia Złotej Piłki. W tym roku wygrał z ekipą Ligę Mistrzów i hiszpańską ekstraklasę oraz zdobył Superpuchar Europy, będąc kluczową postacią w drużynie z Madrytu.

Podium tegorocznego plebiscytu uzupełnili Senegalczyk Sadio Mane i Belg Kevin de Bruyne. Podobnie jak Lewandowski byli jednak bardzo daleko od Francuza pod względem zdobytych punktów. Lewandowski może jeszcze zostać piłkarzem roku. Ma kolejną nominację Nie udało się ze... czytaj dalej »

Benzema wybrany niemal jednomyślnie

Po ukazaniu się szczegółowych wyników dowiedzieliśmy się, że Benzemę na pierwszym miejscu umieściło aż 89 z 93 dziennikarzy, którzy oddali swoje głosy. Łącznie otrzymał on 549 punktów. Tylko przedstawiciele mediów z Holandii, Słowenii, Senegalu i Egiptu wskazali innych kandydatów na pierwszej pozycji.

Lewandowski uplasował się na czwartej lokacie z wynikiem 170 pkt. Nikt nie przyznał mu maksymalnej liczby oczek. Przed Benzemą polskiego napastnika umieścił wyłącznie dziennikarz ze Słowenii (miejsca 2-3), który jako swojego faworyta wybrał De Bruyne.

Kapitanowi Biało-Czerwonych bardzo niewiele zabrakło do podium. De Bruyne wyprzedził go o zaledwie pięć punktów. Z kolei drugi w zestawieniu Mane uzyskał 193 pkt. Senegalczyk, który latem wzmocnił Bayern Monachium, stracił do Benzemy aż 356 pkt.

To druga największa różnica na czele tego plebiscytu. Z większą przewagą triumfował tylko Cristiano Ronaldo w 2016 roku. Wtedy jako gracz Realu zdobył 745 punktów. Drugi grający w tamtym czasie w FC Barcelona Leo Messi miał 429 punktów mniej.



Wyniki punktowe najlepszej dziesiątki w głosowaniu Złotej Piłki 2022:

1. Karim Benzema - 549

2. Sadio Mane - 193

3. Kevin De Bruyne - 175

4. Robert Lewandowski - 170

5. Mohamed Salah - 116

6. Kylian Mbappe - 85

7. Thibaut Courtois - 82

8. Vinicius Junior - 61

9. Luka Modrić - 20

10. Erling Haaland - 18