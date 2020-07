Lewandowski okradziony z marzeń. Na Złotą Piłkę zapracował jak nikt inny

Zobacz, co wydarzyło się podczas meczu Kaiserslautern - Fortuna Duesseldorf w trzeciej rundzie Pucharu Niemiec. Goście wygrali to spotkanie aż 5:2. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- To tak dziwny rok, że nie mogliśmy go potraktować jak każdego innego. O tej decyzji rozmawialiśmy już od dwóch miesięcy. Nie przyszło nam to łatwo, ale musieliśmy zaakceptować, że nie byłoby "normalnego", czy typowego zdobywcy Złotej Piłki, a co nas bardziej martwiło - wyróżnienie nie byłoby przyznane sprawiedliwie - ogłosił w poniedziałek Pascal Ferre, redaktor naczelny "France Football", który Złotą Piłkę przyznaje nieprzerwanie od 1956 roku.

Kosmiczne wyniki

Złe wiadomości dla Lewandowskiego. Złota Piłka nie zostanie przyznana Zaskakujące... czytaj dalej » Takim obrotem spraw najbardziej rozczarowany może być Lewandowski. Bo to jest jego rok. Konkurencję, nawet w osobach Leo Messiego czy Cristiano Ronaldo, zostawił daleko w tyle. Miał być pierwszym Polakiem, który sięgnie po to prestiżowe wyróżnienie.

Jego liczby w sezonie 2019/20 po prostu rzucają na kolana. W Bundeslidze, w ledwie 31 spotkaniach, pokonał bramkarzy rywali aż 34 razy, czym rozpalał wyobraźnię i rzucił wyzwanie legendarnemu rekordowi Gerda Muellera (40 goli w Bundeslidze w 1972 roku). Drugiemu w klasyfikacji ligowych strzelców Timo Wernerowi (28 goli) nawet nie pozwolił oglądać swoich pleców.

Wciąż to on znajduje się na pole position w walce o Złotego Buta, bo mimo że od dłuższego czasu spędza czas na wakacjach, to najgroźniejsi rywale zbliżają się do niego bardzo powoli. Na pięć kolejek przed zakończeniem Serie A Ciro Immobile uzbierał 29, a Cristiano Ronaldo 28 goli. A przecież na Półwyspie Apenińskim gra się 38 kolejek, a nie jak w Niemczech 34.

Złoty But - sezon 2019/20 # Zawodnik Klub Liczba goli Współczynnik Liczba punktów 1. Robert Lewandowski Bayern

34 2 68 2. Ciro Immobile Lazio 29 2 58 3. Cristiano Ronaldo Juventus 28 2 56 3. Timo Werner RB Lipsk 28 2 56 5. Erling Haaland (RB Salzburg/BVB)

29 (16x1,5 i 13x2) 50 5. Leo Messi Barcelona 25 2 50

W Pucharze Niemiec również to on był królem. Koronę wkładał po dwóch efektownych golach w finale w Berlinie, a w sumie w całych rozgrywkach uzbierał sześć trafień. Gdyby nie jego popisy, Bayernowi o dublet byłoby nieporównywalnie trudniej.

Nagrody dla najlepszego piłkarza w Niemczech zgarniał hurtowo, zwyczajnie nikt do jego poziomu się nie zbliżył. A przecież i w Europie przechodził samego siebie. Sześć meczów i 11 goli w Lidze Mistrzów - to działa na wyobraźnię. Ogółem dla Bayernu we wszystkich rozgrywkach trafiał 51 razy.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski z trofeum dla najlepszego strzelca Bundesligi

Lewandowskiego wskazywały legendy i media

Świat piłki wątpliwości nie miał od dłuższego czasu. Lewandowski był faworytem do sięgnięcia po Złotą Piłkę.

- Patrząc na dzisiejsze gole i zdobyte w tym roku 34 bramki w Bundeslidze, przychodzi ci do głowy pytanie, czy Złotą Piłkę może wygrać piłkarz z Bundesligi. Dlaczego nie? Spełnia wszystkie warunki do sięgnięcia po to wyróżnienie i trzymam za niego kciuki - mówił trener Bayernu Hansi Flick po wygranym 4:2 meczu z Bayerem Leverkusen o Puchar Niemiec.

Piłkarze wybrali Lewandowskiego. Konkurencja daleko w tyle W tradycyjnej,... czytaj dalej » - Jeśli Bayern awansuje do finału Ligi Mistrzów, wówczas nie będzie alternatywy dla Lewandowskiego. Ma za sobą wyjątkowy sezon i zasłużył na miano Piłkarza Roku. Ale czy to wystarczy? Przekonamy się. Gdyby dostał Złotą Piłkę, to byłby świetny znak dla Bayernu i Bundesligi. Trzymam za niego kciuki – wtórował mu legendarny Lothar Matthaeus.

Słów zachwytu nad wyczynami Polaka brakowało też wciąż aktywnym piłkarzom - Robinowi van Persiemu czy Franckowi Ribery'emu, którzy wyróżnienia dla Polaka byli wręcz pewni.

Nagrodę w rękach Lewandowskiego widzieli też dziennikarze sportowi jak Europa długa i szeroka. "Gdyby dziś trzeba było głosować, Robert Lewandowski niewątpliwie zyskałby przychylność głosujących. Autor 21 bramek w 18 meczach w 2020 roku, w dużej mierze zdominował konkurencję. On także, a być może przede wszystkim, uosabia potęgę Bayernu Monachium, mistrza Niemiec, zdobywcy krajowego pucharu i niewątpliwie najsilniejszego obecnie europejskiego giganta" - pisał niedawno francuski Eurosport.

"To naprawdę niesamowity sezon Roberta Lewandowskiego i czas, by najlepszy napastnik dekady otrzymał zasłużoną nagrodę" - to z kolei słowa, które padły w kontekście Lewandowskiego w angielskim "Daily Mail".

Źródło: PAP/EPA Lewandowski i Bayern z kolejnym tytułem



Mało? To jeszcze bukmacherzy. Niespełna tydzień temu "The Sun" opublikował zestawienie z kursami dotyczącymi plebiscytu "France Football". Tu też wszystko wskazywało na triumf Polaka. Za takie rozstrzygnięcie można było zarobić trzykrotność postawionej kwoty. Dalej znaleźli się Messi (kurs 4.0), Kevin de Bruyne (4.50) i Ronaldo (5.0).

Lewandowski po raz kolejny musi obejść się smakiem. Najwyżej w plebiscycie znalazł się na czwartym miejscu za rok 2015. 12 miesięcy później nie znalazł się w czołowej dziesiątce, co skwitował słynnym już "le cabaret".

Trudno nie odnieść wrażenia, że mimo upływu czterech kolejnych lat to stwierdzenie wciąż jest aktualne.