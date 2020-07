Zrezygnowali z przyznania Złotej Piłki. Przygotowali nowe głosowanie

Światowe media: żaden piłkarz nie może czuć się bardziej przybity niż Lewandowski Złota Piłka w tym... czytaj dalej » To pierwszy przypadek od 1956 roku, w którym nie zostanie przyznany zwycięzca tej prestiżowej nagrody. Powodem jest pandemia spowodowana koronawirusem.

"Równość, która jest kluczowym wyznacznikiem przyznawania nagrody, nie została zachowana. Nie chcieliśmy dodawać na Złotej Piłce dopisku 'trofeum przyznane w nietypowych okolicznościach'. Wybraliśmy mniejsze zło" - tłumaczył decyzję redaktor naczelny "France Football" Pascal Ferre.

Niesmak pozostał

Decyzję, która wzbudziła duży niesmak. Nie tylko wśród kibiców, ale i wśród światowych mediów. W plebiscycie nigdy nie zwyciężył Polak, ale Robert Lewandowski miał na to dużą szansę w najbliższej edycji. Strzelił w tym sezonie najwięcej goli (51 w 43 meczach), zdobył dwa tytuły: mistrzostwo i Puchar Niemiec, był też królem strzelców obu tych rozgrywek.

A to nie wszystko, w sierpniu ma wrócić w okrojonej formule faza pucharowa (jeden mecz, bez rewanżu) Ligi Mistrzów, z Bayernem wśród faworytów. Często to właśnie te rozgrywki decydowały o triumfatorze Ballon d'Or - rekordzistą w liczbie takich wyróżnień jest Leo Messi, który uznany był za najlepszego na świecie sześciokrotnie. Pięć razy zwyciężył z kolei Cristiano Ronaldo.

Na kolejną muszą poczekać, podobnie jak na premierową Lewandowski. Cała trójka będzie z pewnością miała szansę znaleźć się w innym wyróżnieniu. Lewandowski okradziony z marzeń. Na Złotą Piłkę zapracował jak nikt inny To miał być ten... czytaj dalej »

"Wyjątkowe przepisy"

"France Football Dream Team" - tak ma się nazywać plebiscyt, który w 2020 roku spróbuje zrekompensować skasowanie Złotej Piłki dla najlepszej piłkarki i piłkarza świata.

Grupa 180 jurorów z całego świata otrzyma listę po pięciu piłkarzy na każdą pozycję ustaloną przez redakcję "France Football", z których skomponuje swoją drużynę wszech czasów. Później głosy zostaną zliczone i tak powstanie najlepszy skład w historii.

"W wyjątkowych okolicznościach, wyjątkowe przepisy" - podkreśla gazeta.



Legendarna drużyna zostanie zaprezentowana w dzienniku "L'Equipe" i magazynie "France Football".