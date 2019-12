To nie jest plebiscyt Lewandowskiego. Najwyżej był cztery lata temu

Mistrzostwo Niemiec, Puchar Niemiec, korony króla strzelców Bundesligi oraz DfB-Pokal, a do tego awans na mistrzostwa Europy i aż 62 gole w roku kalendarzowym - te wszystkie osiągnięcia Lewandowskiego robią ogromne wrażenie, ale miejsca w ścisłej czołówce plebiscytu mu nie zapewniły.

Ósme miejsce w kraju potraktowano raczej jako rozczarowanie. Warto mimo to dodać, że w poprzednich latach Polak nie mógł czasem liczyć na choćby podobne wyróżnienia.

- Nie czuję rozczarowania. Cieszę się bardzo, że mogę tu być. Wiadomo, jak to bywa w plebiscytach - czasami są rozczarowania albo jakieś niespodzianki, większe lub mniejsze. Ale to są plebiscyty, rządzą się własnymi prawami. Zawsze podchodzę do tego z przymrużeniem oka. Gratulacje dla zwycięzcy (Argentyńczyka Lionela Messiego - red.) i wszystkich osób, które mogły się tutaj znaleźć. Myślę, że wszystko, co robię w tym sezonie, będzie procentowało w przyszłym. Dlatego podchodzę do tego na spokojnie. To są rankingi, które czasami bardziej szokują lub mniej. Wszystko trzeba akceptować. Nie mam żadnego żalu - przyznał w rozmowie z TVP Sport Lewandowski, tuż po poniedziałkowej gali.

Bywało lepiej

W roku 2018 roku w najstarszym piłkarskim plebiscycie polski snajper padł ofiarą fatalnych mistrzostw świata w wykonaniu reprezentacji Polski. Wówczas nie zmieścił się nawet w czołowej "30" rankingu. Dwanaście miesięcy wcześniej został doceniony o wiele bardziej. Wówczas plebiscyt zakończył, niczym w poniedziałek, w czołowej dziesiątce, na dokładnie dziewiątej lokacie.

2016 rok w kontekście Złotej Piłki jest być może najsłynniejszym w wykonaniu piłkarza Bayernu Monachium. Wtedy pomimo korony króla strzelców Bundesligi, półfinału Ligi Mistrzów czy ćwierćfinału mistrzostw Europy zajął dopiero szesnastą lokatę w rankingu. Tamtą sytuację skwitował na Twitterze serią emotikonek oraz krótkim "le cabaret", które przeszło już na stałe do kanonu piłkarskiego w naszym kraju.



le cabaret — Robert Lewandowski (@lewy_official) December 12, 2016

Tylko raz tuż za podium

Najlepszy w wykonaniu Lewandowskiego był rok 2015. Zaledwie niecały kwartał po legendarnym występie ligowym przeciwko Wolfsburgowi, w którym strzelił pięć goli w dziewięć minut, po raz pierwszy i jak dotąd jedyny zbliżył się do podium Złotej Piłki. Wtedy był jednak na najgorszym dla sportowca, czwartym miejscu. Niczym w 2019 roku ze zwycięstwa cieszył się wówczas Leo Messi, a Lewandowskiego wyprzedzili jeszcze drugi Cristiano Ronaldo oraz trzeci Neymar.

W 2014 roku Polaków zabrakło na mistrzostwach świata, a ich lidera wśród najlepszych zawodników świata. "Lewy" premierowo w plebiscycie pojawił się w 2013, w którym zasłynął z czterech goli wbitych Realowi Madryt. Tamten rok zakończył jako trzynasty najlepszy piłkarz globu.

Robert Lewandowski w plebiscycie Złotej Piłki (rok; miejsce; klub):

2013; 13.; Borussia Dortmund

2015; 4.; Bayern Monachium

2016; 16.; Bayern Monachium

2017; 9.; Bayern Monachium

2019; 8.; Bayern Monachium