Lewandowski jedzie do Paryża. Dla kogo Złota Piłka?

W ubiegłym roku trofeum zgarnął chorwacki pomocnik Realu Madryt Luka Modrić, który tym samym przełamał dziesięcioletnią hegemonię Messiego i Cristiano Ronaldo. Obaj triumfowali po pięć razy. Hiszpanie wiedzą, kto zdobędzie Złotą Piłkę. "Został już o tym oficjalnie poinformowany" Laureata Złotej... czytaj dalej »

Messi już wie?

Teraz w powszechnej opinii fachowców faworytami są Virgil van Dijk, Ronaldo i Messi. Co więcej, gwiazdor Barcelony już w poprzednim tygodniu miał zostać oficjalnie poinformowany, że w jego ręce trafi prestiżowa nagroda.

Jak informowały hiszpańskie media, delegacja "France Football" z redaktorem naczelnym gazety Pascalem Ferrem i jednym z czołowych dziennikarzy Thierrym Marchandem odwiedziła Messiego w stolicy Katalonii. Była sesja zdjęciowa, przeprowadzono również wywiad z liderem Barcy.

Jeśli potwierdzą się przypuszczenia, Leo zostanie jedynym piłkarzem w historii Złotej Piłki sześciokrotnie uhonorowanym tą nagrodą. Plebiscyt ten wygrywał także w 2009, 2010, 2011, 2012 oraz 2015 roku. Przed rokiem zajął dopiero piąte miejsce, co było sporym zaskoczeniem.

Sonda zamknij Kto powinien zdobyć Złotą Piłkę 2019? Leo Messi Cristiano Ronaldo Virgil van Dijk Robert Lewandowski Ktoś inny Głosuj Dziękujemy za oddany głos! Sonda zamknij Kto powinien zdobyć Złotą Piłkę 2019? Wyniki głosowania 18% Leo Messi 18% 2% Cristiano Ronaldo 2% 9% Virgil van Dijk 9% 69% Robert Lewandowski 69% 2% Ktoś inny 2% Oddanych głosów: 364 zobacz wyniki

Kontrowersyjne wybory

Na liście trzydziestu nominowanych jest aż siedmiu piłkarzy Liverpoolu: Alisson, van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Georginio Wijnaldum, Roberto Firmino, Sadio Mane i Mohamed Salah. To akurat dziwić nie może, w końcu The Reds zgarnęli najważniejsze trofeum w tym roku w europejskim futbolu - Ligę Mistrzów.

W półfinale tych rozgrywek piłkarze Juergena Kloppa odrobili straty z pierwszego meczu z Barceloną (0:3), wygrywając rewanż 4:0. Na Camp Nou Messi był wielki, na Anfield bezradny. Argentyńczyk w tym roku sięgnął tylko po mistrzostwo Hiszpanii. Z reprezentacją Albicelestes natomiast zajął trzecie miejsce w Copa America. Inny z faworytów mediów Cristiano Ronaldo zdobył z Juventusem mistrzostwo Włoch, a z reprezentacją Portugalii Ligę Narodów. Gol "Lewego" zauroczył media w Europie. "Poważny kandydat do Złotej Piłki" Fenomenalny gol... czytaj dalej »

Lewandowski w Paryżu

Na wysokie miejsce ma prawo liczyć też Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski po rocznej nieobecności znowu znalazł się na liście 30 piłkarzy nominowanych.

Tym razem snajper Bayernu został doceniony za znakomity początek sezonu. Jako jedyny piłkarz w historii Bundesligi w każdym z jedenastu pierwszych meczów strzelał przynajmniej jednego gola.

Z dziesięcioma bramkami w pięciu meczach prowadzi też w klasyfikacji strzelców bieżącej edycji Ligi Mistrzów. Ponadto 31-letni napastnik był kluczowym zawodnikiem w wielu spotkaniach eliminacji do Euro 2020.

Chociaż "Lewy" nominowany jest czwarty raz, w poniedziałek dopiero po raz pierwszy weźmie udział w gali. Swoją obecność w stolicy Francji potwierdził w wywiadzie dla Eleven Sports po ostatnim meczu z Bayerem Leverkusen.



.@lewy_official na gorąco!



- o grupie na EURO 2020

- o meczu z Bayerem 04 Leverkusen

- o gali France Football



Zobaczcie pierwszy komentarz Lewego na temat losowania w rozmowie z @P_Miroslawski! pic.twitter.com/0rjHm0dleJ — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) November 30, 2019



Najwyżej w plebiscycie "France Football" polski napastnik był w 2015 roku. Zajął wówczas czwarte miejsce. Trzy lata temu był 16. Wyśmiał wówczas wyniki, pisząc na Twitterze "Le cabaret".

Zmienione reguły

Trzy lata temu przestała istnieć Złota Piłka FIFA, którą światowa federacja przyznawała wspólnie z magazynem "France Football". Wówczas możliwość głosowania mieli także trenerzy i kapitanowie reprezentacji.

To przedsięwzięcie funkcjonowało przez sześć lat. Wcześniej liczyły się dwa plebiscyty - od 1991 roku FIFA nagradzała Piłkarza Roku, a od 1956 roku "France Football" wręczał Złotą Piłkę. Obecnie tę nagrodę przyznaje znowu tylko francuski magazyn.

W tym roku głosowanie 180 dziennikarzy sportowych z całego świata zakończyło się 9 listopada. Każdy z jurorów wskazał pięciu graczy z listy nominowanych 30 zawodników, którym przyznał 6, 4, 3, 2 albo 1 punkt.

Źródło: lequipe.fr Francuzi zapowiadają wieczór w Paryżu

Nowa kategoria

Coroczny plebiscyt przechodzi zmiany. Przed rokiem po raz pierwszy wręczono Złotą Piłkę dla najlepszej piłkarki świata oraz trofeum im. Raymonda Kopy, dla najlepszego piłkarza poniżej 21. roku życia. W tym roku organizatorzy poszli o kolejny krok do przodu i oprócz wspomnianych wyżej kategorii, uhonorują też najlepszego bramkarza na świecie. Na liście dziesięciu nominowanych do nagrody im. Lwa Jaszyna - rosyjskiego golkipera, który jako jedyny bramkarz na świecie otrzymał Złotą Piłkę, znalazł się Wojciech Szczęsny.

Gdzie i kiedy odbędzie się gala?

Tegoroczna gala Złotej Piłki odbędzie się w poniedziałek 2 grudnia o godzinie 20:30. Ceremonię w paryskim teatrze Chatelet poprowadzi Didier Drogba, były reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej i Chelsea.

Wręczanie nagród będzie można obejrzeć m.in. na oficjalnej stronie twórcy plebiscytu - francefootball.fr.



Today is the day! Drop an emoji under this tweet to describe how you excited...



Our will be = #ballondorpic.twitter.com/fK6XQrAjsz — #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019





Nominowani w plebiscycie Złota Piłka 2019:

Sadio Mane (Senegal/Liverpool)

Sergio Aguero (Argentyna/Manchester City)

Frenkie de Jong (Holandia/Ajax Amsterdam/Barcelona)

Hugo Lloris (Francja/Tottenham)

Duszan Tadić (Serbia/Ajax Amsterdam)

Kylian Mbappe (Francja/PSG)

Trent Alexander-Arnold(Anglia/Liverpool)

Donny van de Beek (Holandia/Ajax Amsterdam)

Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/Arsenal)

Marc-Andre ter Stegen (Niemcy/Barcelona)

Cristiano Ronaldo (Portugalia/Juventus Turyn)

Alisson Becker (Brazylia/Liverpool)

Matthijs de Ligt (Holandia/Ajax Amsterdam/Juventus Turyn)

Karim Benzema (Francja/Real Madryt)

Georginio Wijnaldum (Holandia/Liverpool)

Virgil van Dijk (Holandia/Liverpool)

Bernardo Silva (Portugalia/Manchester City)

Heung-Min Son (Korea Południowa/Tottenham)

Robert Lewandowski (Polska/Bayern Monachium)

Roberto Firmino (Brazylia/Liverpool)

Lionel Messi (Argentyna/Barcelona)

Riyad Mahrez (Algieria/Manchester City)

Kevin De Bruyne (Belgia/Manchester City)

Kalidou Koulibaly (Senegal/Napoli)

Antoine Griezmann (Francja/Atletico Madryt/Barcelona)

Mohamed Salah (Egipt/Liverpool)

Eden Hazard (Belgia/Real Madryt)

Marquinhos (Brazylia/PSG)

Raheem Sterling (Anglia/Manchester City)

Joao Felix (Portugalia/Benfica/Atletico Madryt)